Diez Antxustegi: "Negoziatzeko unea da, baina ez gaude liskarretarako eta borroka politikorako"

18:00 - 20:00
EITB

EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak balioan jarri du "Euskadik aurrekontuak izango" dituela "nazioarteko ziurgabetasun une honetan".

EAJ EAEko Aurrekontuak 2025 Politika

