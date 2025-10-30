Ruptura de acuerdo
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La militancia de Junts ratifica con un 86,98 % la decisión de romper con el PSOE

El lunes, la dirección de Junts acordó por unanimidad romper con el PSOE tras una reunión en Perpiñán (Francia) pese a los intentos de los socialistas durante los últimos días para que los catalanes dieran marcha atrás.

GRAFCAT4038. BARCELONA, 27/10/2025.- El presidente de JxCat, Carles Puigdemont (c), junto al secretario general, Jordi Turull (d), y la vicepresidenta, Míriam Nogueras (i), durante la reunión de la ejecutiva de JxCat que se ha celebrado este lunes en Perpiñán (Francia) en la que se ha decidido por "unanimidad" romper sus acuerdos con el PSOE.EFE/ JxCat/Nuria Camera SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)
El lunes anunció la dirección del partido la ruptura del acuerdo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: La militancia de Junts ratifica con un 86,98 % la decisión de romper con el PSOE
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La militancia de Junts ha ratificado con un 86,98 % el acuerdo de la dirección de romper con el PSOE en la consulta interna que ha celebrado este miércoles y jueves.

En un comunicado, detallan que la participación ha sido del 66,29 % y que el 10,22 % de las bases ha votado en contra del acuerdo, mientras que un 2,8 % ha votado en blanco.

La pregunta a la que han contestado los militantes ha sido: "¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?".

El partido que lidera Carles Puigdemont ha optado por la fórmula de celebrar una consulta porque fueron las mismas bases las que también validaron, en su momento, el pacto con los socialistas que se tradujo en el acuerdo de Bruselas, en 2023.

El lunes, la dirección de Junts acordó por unanimidad romper con el PSOE tras una reunión en Perpiñán (Francia) pese a los intentos de los socialistas durante los últimos días para que los catalanes dieran marcha atrás.

Junts per Catalunya Gobierno de España Partidos Políticos Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Mazón avanza que hará una "reflexión más profunda" en los próximos días

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha afirmado que se hace "cargo del día de ayer", en que se celebró el funeral de Estado por las víctimas mortales en la dana, que no deja de "reflexionar sobre lo que significa" esa jornada, y que en los próximos días hará "una reflexión algo más profunda". Así lo ha señalado un día después del funeral de Estado celebrado en València por las 237 víctimas mortales de la dana (229 de ellas en la provincia de Valencia) en el primer aniversario de la tragedia, donde recibió abucheos y gritos de "asesino" y "fuera" por parte de la familiares de los fallecidos.
Cargar más
Publicidad
X