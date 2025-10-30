Juntsen militantziak botoen % 86,98rekin berretsi du PSOErekin hausteko erabakia
Astelehenean, Juntseko zuzendaritzak aho batez erabaki zuen PSOErekin haustea, Perpinyàn (Frantzia) egindako bilera baten ostean, nahiz eta sozialistek azken egunetan katalanek atzera egiteko ahaleginak egin.
Juntsen militantziak botoen % 86,98rekin berretsi du asteazken eta ostegun honetan egindako barne galdeketan PSOErekin hausteko zuzendaritzaren akordioa.
Alderdiak ohar batean zehaztu duenez, parte-hartzea % 66,29koa izan da, eta oinarrien % 10,22k akordioaren aurka bozkatu dute; % 2,8k, berriz, zuri bozkatu dute.
Galdera honi erantzun diote militanteek: "Ados al zaude zuzendaritza nazionalak PSOErekin egindako inbestidura akordioa amaitutzat emateko proposamenarekin, behin eta berriz konpromisoak bete ez dituztelako?".
Carles Puigdemont buru duen alderdiak kontsulta bat egiteko formularen alde egin du, oinarri berak izan zirelako sozialistekin sinatutako ituna ere baliozkotu zutenak, 2023an.
Astelehenean, Juntseko zuzendaritzak aho batez erabaki zuen PSOErekin haustea, Perpinyàn (Frantzia) egindako bilera baten ostean, nahiz eta sozialistek azken egunetan katalanek atzera egiteko ahaleginak egin.
Zure interesekoa izan daiteke
EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek gehiengo aurrerakoia erakutsi dute Eusko Legebiltzarrean
Hiru alderdiek kritikatu egin dute PPk Gasteizko errefuxiatuen zentroari buruzko ekimen bat erretiratu izana, adostasuna eta giza eskubideak errespetatzea eskatzen zuen zuzenketa bateratua onartzea saihesteko.
Istiluak Iruñean, Vito Quiles ultraeskuindarrak deitutako ekitaldia bertan behera gelditu bada ere
Espainiako Polizia Nazionalak asaldatzaile ultraeskuindarraren aurkako manifestarien aurka egin du, eta liskarrak Nafarroako Unibertsitateko campusean eta Iturrama auzoan izan dira.
Zaintzara bereziki bideratutako 1.296 milioi euroko aurrekontuak aurkeztu ditu Gipuzkoak
“Gipuzkoa indartzeko, gaurko eta biharko ongizate integrala” bermatzea helburu duten aurrekontuak direla esan du Eider Mendoza diputatu nagusiak. EAJk eta PSE-EEk boto bat gehiago beharko dute Batzar Nagusietan hurrengo urteko kontuak aurrera atera ahal izateko.
Vito Quiles ultraeskuineko asaldatzaileak bertan behera utzi du Iruñeko ekitaldia
Nahiz eta esan ekitaldia kalean egingo zuela, Quilesek erabaki du Iruñera ez etortzea. Lehenago, Nafarroako Unibertsitateak arratsaldeko jardun guztia bertan behera utzi du, segurtasunagatik.
Mazonek aurreratu du "hausnarketa sakonagoa" egingo duela datozen egunetan
Carlos Mazon Valentziako Generalitateko presidenteak adierazi du bere gain hartzen duela "atzoko eguna", izan ere, Estatu hileta izan zen atzo, eta egun horrek "zer esan nahi duen hausnartzen ari da", eta datozen egunetan "hausnarketa sakonagoa" egingo duela gaineratu du. Hori adierazi du Valentzian, GOIDIaren ondorioz hildako 237 biktimen omenezko Estatu hileta egin eta biharamunean. Biktima horietatik 229 Valentziako probintzian hil ziren.
"Hau zirku hutsa da": Pedro Sanchezek 'Koldo' auzia ikertzeko batzordean utzitako lerroburu nagusiak
Begoña Gomez emaztearen defentsa sutsua egin du 'Koldo' auzia ikertzen duen batzordearen aurrean, Senatuan. Behin eta berriz, PSOEren finantziazioa "garbia" dela azpimarratu du.
Sanchezek onartu du eskudirutan "gastu anekdotikoak" kobratu dituela, baina esan du inoiz ez direla mila eurotik gorakoak izan
'Koldo' auzia ikertzeko Senatuan egindako batzordean Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, Jose Luis Abalos Garraio ministro ohiarengan "konfiantza handia" zuen, baina adierazi du "haren ohiturek" nazka eragiten diotela.
Sanchezek onartu du ordainketak eskudirutan egin izan dituela, baina adierazi du inoiz ez zirela mila eurotik gorakoak izan
PSOEk "finantziazio garbia" duela adierazi du Espainiako Gobernuko presidenteak, 'Koldo auzia' ikertzeko Senatuan egindako batzordean.
Diez Antxustegi: "Negoziatzeko unea da, baina ez gaude liskarretarako eta borroka politikorako prest"
EAJk Eusko Legebiltzarrean duen bozeramaileak txalotu du "Euskadik aurrekontuak izango" dituela, "nazioarteko ziurgabetasun une honetan".