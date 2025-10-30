Akordioaren haustura

Juntsen militantziak botoen % 86,98rekin berretsi du PSOErekin hausteko erabakia

Astelehenean, Juntseko zuzendaritzak aho batez erabaki zuen PSOErekin haustea, Perpinyàn  (Frantzia) egindako bilera baten ostean, nahiz eta sozialistek azken egunetan katalanek atzera egiteko ahaleginak egin.

GRAFCAT4038. BARCELONA, 27/10/2025.- El presidente de JxCat, Carles Puigdemont (c), junto al secretario general, Jordi Turull (d), y la vicepresidenta, Míriam Nogueras (i), durante la reunión de la ejecutiva de JxCat que se ha celebrado este lunes en Perpiñán (Francia) en la que se ha decidido por "unanimidad" romper sus acuerdos con el PSOE.EFE/ JxCat/Nuria Camera SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Astelehenean adostu zuen zuzendaritzak akordioa haustea. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Juntsen militantziak botoen % 86,98rekin berretsi du asteazken eta ostegun honetan egindako barne galdeketan PSOErekin hausteko zuzendaritzaren akordioa.

Alderdiak ohar batean zehaztu duenez, parte-hartzea % 66,29koa izan da, eta oinarrien % 10,22k akordioaren aurka bozkatu dute; % 2,8k, berriz, zuri bozkatu dute.

Galdera honi erantzun diote militanteek: "Ados al zaude zuzendaritza nazionalak PSOErekin egindako inbestidura akordioa amaitutzat emateko proposamenarekin, behin eta berriz konpromisoak bete ez dituztelako?".

Carles Puigdemont buru duen alderdiak kontsulta bat egiteko formularen alde egin du, oinarri berak izan zirelako sozialistekin sinatutako ituna ere baliozkotu zutenak, 2023an.

Astelehenean, Juntseko zuzendaritzak aho batez erabaki zuen PSOErekin haustea, Perpinyàn  (Frantzia) egindako bilera baten ostean, nahiz eta sozialistek azken egunetan katalanek atzera egiteko ahaleginak egin.

