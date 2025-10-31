PRESUPUESTOS
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El Gobierno de Navarra y EH Bildu alcanzan un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026

Se trata del séptimo acuerdo presupuestario consecutivo entre las partes, tras semanas de negociación.
acuerdo presupuestos navarra nafarroa akordioa aurrekontuak eh bildu
Firma del acuerdo presupuestario. EITB
Euskaraz irakurri: Nafarroako Gobernuak eta EH Bilduk akordioa lortu dute 2026ko aurrekontuak aurrera ateratzeko
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El Gobierno de Navarra ha firmado con el grupo parlamentario de EH Bildu un acuerdo que garantiza la aprobación de los Presupuestos de Navarra para el ejercicio 2026. Se trata del séptimo acuerdo presupuestario consecutivo entre las partes.

El acuerdo, que ha llegado tras semanas de negociación, ha sido ratificado en un acto celebrado en el Palacio de Navarra. El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha destacado que han priorizado el interés común "por encima de las diferencias, que han existido”.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, por su parte, ha subrayado el "valor político" de "este acuerdo entre diferentes". "No son nuestros Presupuestos, pero hemos conseguido impulsar algunas cuestiones que consideramos claves", ha añadido. 

Tras la firma del acuerdo, el consejero Arasti entregará el proyecto de Presupuestos al presidente del Parlamento, Unai Hualde, para iniciar así su tramitación parlamentaria.

Presupuestos de Navarra Gobierno de Navarra EH Bildu Política Economía Navarra

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X