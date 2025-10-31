El Gobierno de Navarra y EH Bildu alcanzan un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2026

El Gobierno de Navarra ha firmado con el grupo parlamentario de EH Bildu un acuerdo que garantiza la aprobación de los Presupuestos de Navarra para el ejercicio 2026. Se trata del séptimo acuerdo presupuestario consecutivo entre las partes.

El acuerdo, que ha llegado tras semanas de negociación, ha sido ratificado en un acto celebrado en el Palacio de Navarra. El consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, ha destacado que han priorizado el interés común "por encima de las diferencias, que han existido”.

La portavoz de EH Bildu en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal, por su parte, ha subrayado el "valor político" de "este acuerdo entre diferentes". "No son nuestros Presupuestos, pero hemos conseguido impulsar algunas cuestiones que consideramos claves", ha añadido.

Tras la firma del acuerdo, el consejero Arasti entregará el proyecto de Presupuestos al presidente del Parlamento, Unai Hualde, para iniciar así su tramitación parlamentaria.