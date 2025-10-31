Ararteko
El PP facilitará que Mikel Mancisidor sea nombrado Ararteko: "Encaja muy bien en el perfil"

Javier de Andrés.
18:00 - 20:00
Javier de Andrés. Foto: EITB.
Euskaraz irakurri: PPk Mikel Mancisidor Ararteko izendatzea erraztuko du: "Oso profil egokia du"

Última actualización

Javier de Andrés ha señalado que se les sugirió el nombre de Mikel Mancisidor, que, a su juicio, "tiene un currículum muy interesante, con una trayectoria profesional internacional y también docente, y con una vinculación muy estrecha con los derechos humanos y con los derechos fundamentales".

Ararteko Javier de Andrés PP Vasco

