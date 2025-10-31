El PP facilitará que Mikel Mancisidor sea nombrado Ararteko: "Encaja muy bien en el perfil"
Javier de Andrés ha señalado que se les sugirió el nombre de Mikel Mancisidor, que, a su juicio, "tiene un currículum muy interesante, con una trayectoria profesional internacional y también docente, y con una vinculación muy estrecha con los derechos humanos y con los derechos fundamentales".
Mikel Mancisidor será el nuevo Ararteko, tras el acuerdo de PNV y PSE-EE con el PP
El Ararteko es designado por el Parlamento Vasco con la mayoría de tres quintas partes de sus miembros, es decir, 45 escaños. PNV (27), PSE-EE (12) y PP (7) suman 46 votos, uno más para poder designar al Ararteko. El anterior titular, Manu Lezertua, presentó en junio su renuncia al cargo, después de 10 años de mandato.
