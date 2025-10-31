PPk Mikel Mancisidor Ararteko izendatzea erraztuko du: "Oso profil egokia du"
Javier De Andresek adierazi duenez, Mikel Mancisidorren aukera egokia iruditzen zaie "oso curriculum interesgarria duelako, nazioarteko ibilbide profesionala duelako, baita irakaskuntzan ere, eta giza eskubideekin eta oinarrizko eskubideekin oso lotura estua duelako".
Asironek elkarbizitzaren balioak aldarrikatu ditu Iruñeko istilu "tamalgarrien" aurrean
Iruñeko alkatearen arabera, agerian gelditu da probokatu nahi duten pertsonak eta horien probokazioetan erortzen direnak daudela.
Gobernuaren Nafarroako Ordezkaritzak Vito Quiles gezurtatu du, eta ekitaldia bertan behera uzteko azken erabakian Poliziak eraginik izan zuenik ukatu
Poliziak "Nafarroako Unibertsitatean aurreikusitako ekitaldian ezin zuela segurtasuna bermatu" adierazi izana gezurtatu du, baita Polizia Nazionalak Bilbotik zetozen autobusetan aiztoak eta labanak konfiskatu izana ere.
Francisco Franco fundazioa desegitea eskatzeko prozesua abiatu du Espainiako Gobernuak
Prozedura abiatu duela jakinarazi dio Kultura Ministerioak Francisco Franco fundazioari. 37 orrialdeko ebazpen batean azaldu ditu desegitearen arrazoiak: frankismoaren apologia egitea eta biktimak umiliatzea, besteak beste. Fundazioak 10 egun balioduneko epea du Ministerioaren aurrean alegazioak aurkezteko.
Mikel Mancisidor izango da Ararteko berria, EAJk eta PSE-EEk PPrekin akordioa lortu ondoren
Arartekoa aukeratzeko Eusko Legebiltzarraren hiru bostenen babesa behar da, hots, 45 legebiltzarkideren babesa. EAJk (27), PSE-EEk (12) eta PPk (7) 46 legebiltzarkide dituzte, Arartekoa izendatzeko behar direnak baino gehiago. Aurreko Arartekoak, Manu Lezertuak, ekainean egin zion uko karguari, karguan 10 urte eman ondoren.
PPk Sanchezi Senatuko batzordean egindako galdeketaren zortzi une
Alderdi Popularrak Alejo Miranda de Larra senataria aukeratu du Pedro Sanchezi galdetzeko Koldo auziko ikerketa batzordean. Saioan zehar tentsio une eta etenaldi ugari bizi izan dira eta sarkasmoa erabili dute bai Mirandak, bai Sanchezek.
EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek gehiengo aurrerakoia erakutsi dute Eusko Legebiltzarrean
Hiru alderdiek kritikatu egin dute PPk Gasteizko errefuxiatuen zentroari buruzko ekimen bat erretiratu izana, adostasuna eta giza eskubideak errespetatzea eskatzen zuen zuzenketa bateratua onartzea saihesteko.
Juntsen militantziak botoen % 86,98rekin berretsi du PSOErekin hausteko erabakia
Astelehenean, Juntseko zuzendaritzak aho batez erabaki zuen PSOErekin haustea, Perpinyàn (Frantzia) egindako bilera baten ostean, nahiz eta sozialistek azken egunetan katalanek atzera egiteko ahaleginak egin.
Bi atxilotu eta bost zauritu Iruñeko istiluetan, Vito Quiles ultraeskuindarrak deitutako ekitaldia bertan behera gelditu bada ere
Espainiako Polizia Nazionalak asaldatzaile ultraeskuindarraren aurkako manifestarien aurka egin du, eta liskarrak Nafarroako Unibertsitateko campusean eta Iturrama auzoan izan dira.
Zaintzara bereziki bideratutako 1.296 milioi euroko aurrekontuak aurkeztu ditu Gipuzkoak
“Gipuzkoa indartzeko, gaurko eta biharko ongizate integrala” bermatzea helburu duten aurrekontuak direla esan du Eider Mendoza diputatu nagusiak. EAJk eta PSE-EEk boto bat gehiago beharko dute Batzar Nagusietan hurrengo urteko kontuak aurrera atera ahal izateko.