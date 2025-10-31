Arartekoa
PPk Mikel Mancisidor Ararteko izendatzea erraztuko du: "Oso profil egokia du"

Javier de Andrés.
Javier De Andres. Argazkia: EITB.

Javier De Andresek adierazi duenez, Mikel Mancisidorren aukera egokia iruditzen zaie "oso curriculum interesgarria duelako, nazioarteko ibilbide profesionala duelako, baita irakaskuntzan ere, eta giza eskubideekin eta oinarrizko eskubideekin oso lotura estua duelako".

Ararteko Javier de Andrés Euskadiko Alderdi Popularra

