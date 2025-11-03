Ayuntamiento de Bilbao
Bilbao contará con 751 millones de presupuesto en 2026, un 4,5 % más

Euskaraz irakurri: Bilbok 751 milioi euroko aurrekontua izango du 2026an, % 4,5 gehiago
EITB

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha presentado el Proyecto de Presupuestos Municipales, que ha considerado como "sostenible y coherente con las necesidades” de la ciudadanía. La nueva comisaría de Santutxu, el parque de bomberos de Deusto y la Casa de las Mujeres son tres de los proyectos de mayor envergadura que se prevén. Además, Seguridad, Vivienda y Servicios Públicos serán los ejes de los presupuestos, en palabras de Aburto.

