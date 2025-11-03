Bilboko Udala
Bilbok 751 milioi euroko aurrekontua izango du 2026an, % 4,5 gehiago

18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

Juan Mari Aburto Bilboko alkateak Udal Aurrekontuen Proiektua aurkeztu du, herritarren "beharrizanekin koherentea eta jasangarria" dela iritzita. Santutxuko ertzain-etxe berria, Deustuko suhiltzaile-parkea eta Emakumeen Etxea dira aurreikusten diren proiektu handienetako hiru. Gainera, Segurtasuna, Etxebizitza eta Zerbitzu Publikoak izango dira aurrekontuen ardatzak, Aburtoren hitzetan.

