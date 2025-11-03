Bilbok 751 milioi euroko aurrekontua izango du 2026an, % 4,5 gehiago
Juan Mari Aburto Bilboko alkateak Udal Aurrekontuen Proiektua aurkeztu du, herritarren "beharrizanekin koherentea eta jasangarria" dela iritzita. Santutxuko ertzain-etxe berria, Deustuko suhiltzaile-parkea eta Emakumeen Etxea dira aurreikusten diren proiektu handienetako hiru. Gainera, Segurtasuna, Etxebizitza eta Zerbitzu Publikoak izango dira aurrekontuen ardatzak, Aburtoren hitzetan.
Zure interesekoa izan daiteke
GOIDIaren biktimak kalera atera dira justizia eskatzeko, dimisioez haratago
GOIDIaren biktimak kalera atera dira berriro ere, dimisioez haratago, justizia eskatzeko. Euren ustez, berandu eta gaizki heldu da Carlos Mazonen dimisioa. Gainera, gaitzetsi egin dute presidentearen agerraldian kalte materialetan zentratu izana, bai eta bere burua kriminalizazioaren biktimatzat jo izana.
EH Bildu, Podemos eta ERC ez dira joango Kongresuan monarkiari buruz egingo den ekitaldira
'50 urte geroago: Koroa demokraziarako bidean' goiburua izango duen ekitaldia hartuko du Kongresuak azaroaren 21ean. Bertan izango dira Espainiako errege-erreginak eta haien alabak.
Torres ministroak hainbat ordainketa agindu zituela uste du UCOk, “Koldo Garciak beregan zuen eraginagatik”
Auzitegi Nazionalean Koldo Auzia ikertzen ari den epaileari bidalitako azken txostenean Koldoren eta Torresen arteko hainbat mezu jaso ditu Guardia Zibilak. Ministroaren taldeak, ordea, ukatu egin du deliturik egin zuenik eta haren aurkako “difamazioa” salatu du.
Mazonen dimisioa eta gero, zein da agertokia?
Buruzagi popularrak ez dio uko egingo diputatu-aktari, eta forudun izaten jarraituko du. Ez du iragarri hauteskundeak aurreratuko dituenik, eta haren ordezkoa aukeratzeko epea astelehen honetan bertan zabalduko da, dimisioa formalki aurkeztu eta gero. Azaroaren 19ra arteko epea izango dute taldeek hautagaiak aurkezteko.
Vilaplanak epaileari esan dionez, Mazonen jarrera "lasaia" zen GOIDIaren eguneko bazkarian, eta ez zuen presarik erakutsi
Kazetariak ezin izan dio epaileari bazkariaren eguneko parkineko txartela eman, ziurtatu duenez, ez daukalako. Halaber, Valentziako Generalitateko jarduneko presidentearekin izan zuen lan-bazkarian, hura komunikatuta egon zen eta "mugikorrari adi" zegoen, "telefonoz hitz egiten zuen eta idatzi ere egiten zuen".
Arabak "probintziako aita" titulua kendu die Franco diktadoreari eta Mola jeneralari, Vox ez beste talde guztien babesarekin
Batzar Nagusiek gaur goizean onartu dute 1936an Francisco Franco diktadoreari eta Emilio Mola militar kolpistari Arabako Foru Aldundiak emandako ohorezko izendapenak kentzea, Euskadiko Oroimen Historiko eta Demokratikoaren Legea betez.
Feijoo, Mazonen dimisioari buruz: "Erabaki zuzena da"
Batzorde Betearazle Nazionalean egindako hitzaldi batean, Feijook esan du gaur "ehiza politiko eta pertsonala" jasan duen eta "hiltzaile bat ez den" alderdiko "kide batek" dimisioa aurkeztu duela. "Akatsak egin zituen, bai, barkamena ere eskatu zuen, eta gaur bere gain hartu ditu azken ondorioetara arte", gaineratu du.
Bikitimek gezurretan aritzea leporatu diote Mazoni, eta Gobernuak dio "eskaera bakar bati ere ez" diola ezezkorik eman
Carlos Mazonek Valentziako Generalitateko preseidente kargua utzi izanak berehala eragin du erreakzio- eta erantzun-soka luzea, bai biktimena, bai arlo politikoko eragileena.
Lander Martinez: "2026rako Eusko Jaurlaritzaren aurrekontu-proiektuan gabeziak ikusten ditugu"
Lander Martinez Kongresuko Sumarren diputatuak adierazi duenez, Eusko Jaurlaritzak 2026rako aurkeztutako aurrekontu-proiektua "kontinuista" da. "Hori dela eta, badakigu abiapuntua zaila dela, baina horrek ez du saihestuko negoziazo-mahaian esertzea eta gure proposamenak ekartzea", gaineratu du Martinezek.