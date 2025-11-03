CONGRESO
EH Bildu, Podemos y ERC adelantan que no irán al acto sobre la monarquía en el Congreso

El Congreso de los Diputados acogerá el 21 de este mes un acto titulado '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', al que asistirán el rey y la reina de España y sus hijas.
Aizpurua y Matute, en el Congreso. Imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: EH Bildu, Podemos eta ERC ez dira joango Kongresuan monarkiari buruzko ekitaldira 
EH Bildu, Podemos y ERC han adelantado este lunes que no participarán en el acto previsto en el Congreso de los Diputados el 21 de noviembre al cumplirse 50 años de la restauración de la monarquía en España con la proclamación de Juan Carlos I, mientras que el grupo parlamentario Sumar lo está estudiando.

En concreto, la Sala Constitucional del Congreso de los Diputados acogerá el 21 de este mes un acto titulado '50 años después: la Corona en el tránsito a la democracia', al que asistirán el rey y la reina de España y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

En una rueda de prensa ofrecida este lunes,  el secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha criticado los actos previstos en el Palacio Real y en el Congreso para conmemorar la restauración de la monarquía ya que, según ha dicho, este hecho estuvo motivado por "el dedo instituidor de un sanguinario dictador", en alusión a Francisco Franco. "Podemos no participará en ningún acto de exaltación de la monarquía, en ningún acto de limpieza de cara al franquismo y de continuidad en el tiempo del mismo en las estructuras del Estado español", ha añadido.

