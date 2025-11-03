KONGRESUA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

EH Bildu, Podemos eta ERC ez dira joango Kongresuan monarkiaren omenez egingo den ekitaldira 

'50 urte geroago: Koroa demokraziarako bidean' goiburua izango duen ekitaldia hartuko du Kongresuak azaroaren 21ean. Bertan izango dira Espainiako errege-erreginak eta haien alabak.

 

 

eh_bildu_matute_aizpurua_congreso_sesion_control_EFE
Aizpurua eta Matute, Kongresuan. Artxiboko irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

EH Bildu, Podemos eta ERC alderdien ordezkariak ez dira joango azaroaren 21ean Kongresuan monarkiari buruz egingo den ekitaldira.

Juan Carlos I.aren izendapenarekin, Espainian monarkia berrezarri zela 50 urte beteko direla gogoratzeko egingo da ekitaldia, '50 urte geroago: Koroa demokraziara bidean' izenburupean. 

Goizean emandako prentsaurreko batean, Pablo Fernandez Podemosen Antolakuntza idazkariak eta eledunak kritikatu egin ditu monarkiaren inguruan antolatu diren ekitaldiak, Diputatuen Kongresuan zein Errege-etxean antolatutakoak. Haren hitzetan, Franco diktadoreak aukeratutako erakundea da monarkia, eta alderdi moreak ez du parte hartuko "frankismoa zuritzeko" ekitaldietan. 

EH Bildu Podemos ERC Diputatuen Kongresua Espainiako gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Fiskal Nagusiaren epaiketa "barregarrikeria" dela esan du Patxi Lopezek

Patxi Lopez PSOEk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak salatu duenez, Auzitegi Gorenean Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusiaren aurka egindako epaiketa "barregarrikeria da", eta "egia gailentzea" eta errugabe deklaratzea espero du. Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Lopezek galdetu du nork eraman duen "Ayusoren bikotekidea (Alberto Gonzalez Amador) egoera horretara", ez badira izan bera eta bere ingurukoak. "Izan ere, bera edo bere abokatua akordio batera iritsi nahian ari ziren iruzur egindakoa Ogasunari itzultzeko eta, hortik abiatuta, inolako zentzurik ez duen ikuskizun moduko bat antolatzen hasi ziren", adierazi du.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X