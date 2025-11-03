Muere José Ángel Agirrebengoa, expresidente del PNV de Navarra

José Angel Agirrebengoa, presidente del Napar Buru Batzar (NBB) entre 2004 y 2012, ha fallecido este domingo tras una larga enfermedad.

Nacido en Alsasua (1952), Agirrebengoa fue miembro de la Asamblea Nacional de EAJ-PNV entre 1987 y 1991, miembro del Napar Buru Batzar (1991-2003), alcalde (1995-1999) y concejal del Ayuntamiento de Alsasua durante varias legislaturas, así como parlamentario foral por Nafarroa Bai en la legislatura 2007-2011.

La noticia de su fallecimiento ha traído consigo las palabras de agradecimiento del partido jeltzale, que ha calificado a Agirrebengoa como "una persona comprometida, perseverante, coherente y con visión de futuro”.

"Apostó por romper inercias del pasado y abrir nuevas etapas políticas (…) su compromiso y valentía fueron decisivos para consolidar el espacio político que hoy representamos EAJ-PNV y Geroa Bai en Navarra", ha destacado el actual presidente del NBB, Unai Hualde.