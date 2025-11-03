Altsasu
Jose Angel Agirrebengoa Nafarroako EAJko presidente ohia zendu da

Igande honetan hil da, gaixotasun luze baten ondorioz, Napar Buru Batzarreko presidentea ohia.

José Ángel Agirrebengoa
José Ángel Agirrebengoa. Argazkia: Europa Press.
Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Jose Angel Agirrebengoa, Napar Buru Batzarreko (NBB) presidentea ohia, hil da igande honetan, gaixotasun luze baten ondorioz.

Altsasun jaioa (1952), Agirrebengoa EAJ-PNVren Batzar Nazionaleko kidea izan zen 1987 eta 1991 artean, Napar Buru Batzarreko kidea (1991-2003), Altsasuko alkatea (1995-1999) eta Udaleko zinegotzia hainbat legegintzalditan, baita Nafarroa Baiko foru parlamentaria ere 2007-2011 legegintzaldian.

Heriotzaren albisteak alderdi jeltzalearen esker oneko hitzak ekarri ditu. Nafarroako EAJk adierazi du Agirrebengoa "pertsona konprometitua, koherentea eta etorkizuneko ikuspegikoa" zela.

"Apustua egin zuen iraganeko inertziak hausteko eta aro politiko berriak irekitzeko (...) bere konpromisoa eta ausardia erabakigarriak izan ziren gaur egun EAJ-PNVk eta Geroa Baik Nafarroan ordezkatzen dugun esparru politikoa sendotzeko", nabarmendu du Unai Hualdek, NBBko egungo presidenteak.

