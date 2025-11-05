COVITE
Covite: “Es un gravísimo problema la radicalización violenta que existe tanto en el País Vasco como en Navarra”

Euskaraz irakurri: "Euskadin eta Nafarroan dagoen erradikalizazio biolentoa oso arazo larria da"
EITB

La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha calificado como “espantosos” los altercados de la semana pasada en el campus de la Universidad de Navarra y ha apostado por "sanciones administrativas" para que esto "tuviera alguna consecuencia".

Final de ETA Comunidad Autonóma Vasca Navarra Política

