Covite: "Euskadin eta Nafarroan dagoen erradikalizazio biolentoa oso arazo larria da"

XXIII Jornada anual de Covite 2025 Consuelo Ordoñez
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Consuelo Ordoñez Coviteko presidenteak "beldurgarritzat" jo ditu joan den astean Nafarroako Unibertsitateko campusean izandako istiluak, eta horrelakoen aurrean "zigor administratiboak" jartzea defendatu du. 

ETA Euskal Autonomia Erkidegoa Nafarroa Politika

18:00 - 20:00
