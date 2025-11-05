El presupuesto del Departamento de Seguridad sube un 6,4 % en 2026 y alcanzará los 850 millones de euros
El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco contará en 2026 con 850 millones de euros de presupuesto, lo que supone un incremento del 6,4 % respecto al año anterior. Así lo ha anunciado el consejero Bingen Zupiria durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos Generales de Euskadi.
Zupiria, acompañado por el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, y la directora de Gestión Económica, Miriam Anitua, ha explicado que las cuentas del próximo año se asientan sobre tres ejes: modernizar el servicio público de seguridad, obtener nuevos recursos y reforzar la Ertzaintza, la Academia de Arkaute, Euskalmet y Cyberzaintza.
“El presupuesto del Departamento de Seguridad reforzará nuestro servicio público y nuestro modelo de seguridad”, ha destacado el consejero, que ha fijado como objetivos principales garantizar la libertad y la tranquilidad de la ciudadanía y contribuir a la consolidación de la comunidad y al buen nombre de Euskadi.
Entre las principales inversiones previstas, el departamento destinará partidas a actualizar los sistemas informáticos, de telecomunicaciones e interoperabilidad, y a la renovación de materiales tanto de la Ertzaintza como de los servicios de meteorología.
El plan incluye proyectos como la mejora de la red de comunicaciones (WAN MPLS), el desarrollo del proyecto Guardasola, la renovación de la red de telefonía y la implantación del nuevo sistema Enbor Sare Berria, que permitirá comunicaciones multimedia en movilidad.
La Ertzaintza contará con nuevas inversiones para la renovación de su flota de vehículos (13 millones de euros), la compra de drones y etilómetros, y la mejora de edificios y ertzain-etxeas. Además, el departamento prevé avanzar en el Plan de Empleo pactado con los sindicatos para alcanzar 8.000 agentes en 2030.
La Academia Vasca de Policía y Emergencias incrementará su presupuesto hasta los 28 millones de euros, un 19 % más, para hacer frente al aumento de alumnado y modernizar sus plataformas formativas.
Por su parte, Cyberzaintza dispondrá de 6,4 millones de euros, un 25,8 % más que en 2025, para reforzar la detección de ciberamenazas y la respuesta ante incidentes que afecten al sector público vasco.
En el área de igualdad, el Departamento de Seguridad destinará 34,6 millones de euros a la protección de mujeres víctimas de violencia machista, la actualización del sistema EBA y la consolidación de una nueva unidad de la Ertzaintza especializada en violencia contra las mujeres.
Zupiria ha insistido en que la inversión en seguridad pública “es una decisión ineludible” para responder a los riesgos y amenazas actuales y “garantizar un servicio eficaz, moderno y cercano a la ciudadanía”.
Debate político en torno al cambio de visión sobre la delincuencia
Durante la sesión, EH Bildu advirtió que percibe un cambio de enfoque en el Departamento de Seguridad. El portavoz de la coalición, Gorka Ortiz de Guinea, señaló que ese giro comenzó a percibirse “a partir del verano” y lo consideró “negativo para la sociedad vasca”, al entender que el Gobierno “está dando pasos para acercarse a PP y Vox”, aunque “no sean lo mismo”.
En su réplica, Bingen Zupiria reconoció que ha habido una evolución en su percepción personal de algunas cuestiones vinculadas a la delincuencia. “No se lo voy a negar, porque yo también he cambiado algunas de mis percepciones. Han ocurrido cosas que no esperaba y eso me ha llevado a hacer unos discursos que no quería hacer”, admitió.
