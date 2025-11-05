AURREKONTUAK
Segurtasun Sailaren aurrekontua % 6,4 igoko da 2026an, eta 850 milioi eurora iritsiko da

Bingen Zupiria sailburuak bere sailaren kontuak aurkeztu ditu Eusko Legebiltzarrean. Kontu horiek % 6,4 igo dira, eta lehentasuna ematen diete teknologiaren modernizazioari, Ertzaintzaren indartzeari eta zibersegurtasunaren hobekuntzari.
Bingen Zupiria
Argazkia: Irekia
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak 850 milioi euroko aurrekontuaizango du 2026an, hau da, aurreko urtean baino % 6,4 gehiago. Hala iragarri du Bingen Zupiria sailburuak Euskadiko Aurrekontu Orokorren Batzordean egindako agerraldian.

Zupiriak, Ricardo Ituarte Segurtasuneko sailburuordeak eta Miriam Anitua Kudeaketa Ekonomikoko zuzendariak lagunduta, azaldu du datorren urteko kontuak hiru ardatzetan oinarrituko direla: segurtasuneko zerbitzu publikoa modernizatzea, baliabide berriak lortzea eta Ertzaintza, Arkauteko Akademia, Euskalmet eta Cyberzaintza indartzea.

"Segurtasun Sailaren aurrekontuak gure zerbitzu publikoa eta segurtasun-eredua indartuko ditu", nabarmendu du sailburuak, eta helburu nagusitzat jarri du herritarren askatasuna eta lasaitasuna bermatzea eta komunitatea eta Euskadiren izen ona sendotzen laguntzea.

Aurreikusitako inbertsio nagusien artean, sailak partida batzuk bideratuko ditu informatika-, telekomunikazio- eta elkarreragingarritasun-sistemak eguneratzeko eta Ertzaintzaren zein meteorologia-zerbitzuen materialak berritzeko.

Planak hainbat proiektu biltzen ditu, hala nola komunikazio-sarea hobetzea (WAN MPLS), Guardasola proiektua garatzea, telefonia-sarea berritzea eta Enbor Sare Berria sistema berria ezartzea, mugikortasuneko multimedia-komunikazioak ahalbidetuko dituena.

Ertzaintzak inbertsio berriak izango ditu ibilgailuen flota berritzeko (13 milioi euro), droneak eta etilometroak erosteko, eta eraikinak eta ertzain-etxeak hobetzeko. Gainera, sailak sindikatuekin hitzartutako Enplegu Planean aurrera egitea aurreikusten du, 2030erako 8.000 agente izateko.

Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak 28 milioi euroraino handituko du bere aurrekontua, % 19 gehiago, ikasleen hazkundeari aurre egiteko eta prestakuntza-plataformak modernizatzeko.

Bestalde, Cyberzaintzak 6,4 milioi euro izango ditu, 2025ean baino % 25,8 gehiago, zibermehatxuen detekzioa eta euskal sektore publikoari eragiten dioten gertakarien aurreko erantzuna indartzeko.

Berdintasunaren arloan, Segurtasun Sailak 34,6 milioi euro bideratuko ditu indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak babesteko, EBA sistema eguneratzera eta emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako Ertzaintzaren unitate berri bat finkatzera.

Zupiriak berretsi du segurtasun publikoan inbertitzea "ezinbesteko erabakia" dela egungo arriskuei eta mehatxuei erantzuteko eta "herritarrei zerbitzu eraginkorra, modernoa eta hurbila bermatzeko".

Delinkuentziari buruzko ikuspegi-aldaketari buruzko eztabaida politikoa

Gorka Ortiz de Guinea EH Bilduko bozeramaileak adierazi zuenez, "udatik" aldaketa sumatzen hasi dira, eta "euskal gizartearentzat negatiboa" dela uste du, Gobernua "PPrengana eta Voxengana hurbiltzeko pausoak ematen ari delako", nahiz eta "gauza bera ez izan".

Bere erantzunean, Bingen Zupiriak aitortu zuen bere pertzepzio pertsonalean eboluzio bat egon dela delinkuentziari lotutako gai batzuei buruz. "Ez dut ukatuko, nik ere nire pertzepzio batzuk aldatu ditudalako. Espero ez nituen gauzak gertatu dira eta horrek egin nahi ez nituen diskurtsoak egitera eraman nau", onartu zuen.

