Segurtasun Sailaren aurrekontua % 6,4 igoko da 2026an, eta 850 milioi eurora iritsiko da
Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak 850 milioi euroko aurrekontuaizango du 2026an, hau da, aurreko urtean baino % 6,4 gehiago. Hala iragarri du Bingen Zupiria sailburuak Euskadiko Aurrekontu Orokorren Batzordean egindako agerraldian.
Zupiriak, Ricardo Ituarte Segurtasuneko sailburuordeak eta Miriam Anitua Kudeaketa Ekonomikoko zuzendariak lagunduta, azaldu du datorren urteko kontuak hiru ardatzetan oinarrituko direla: segurtasuneko zerbitzu publikoa modernizatzea, baliabide berriak lortzea eta Ertzaintza, Arkauteko Akademia, Euskalmet eta Cyberzaintza indartzea.
"Segurtasun Sailaren aurrekontuak gure zerbitzu publikoa eta segurtasun-eredua indartuko ditu", nabarmendu du sailburuak, eta helburu nagusitzat jarri du herritarren askatasuna eta lasaitasuna bermatzea eta komunitatea eta Euskadiren izen ona sendotzen laguntzea.
Aurreikusitako inbertsio nagusien artean, sailak partida batzuk bideratuko ditu informatika-, telekomunikazio- eta elkarreragingarritasun-sistemak eguneratzeko eta Ertzaintzaren zein meteorologia-zerbitzuen materialak berritzeko.
Planak hainbat proiektu biltzen ditu, hala nola komunikazio-sarea hobetzea (WAN MPLS), Guardasola proiektua garatzea, telefonia-sarea berritzea eta Enbor Sare Berria sistema berria ezartzea, mugikortasuneko multimedia-komunikazioak ahalbidetuko dituena.
Ertzaintzak inbertsio berriak izango ditu ibilgailuen flota berritzeko (13 milioi euro), droneak eta etilometroak erosteko, eta eraikinak eta ertzain-etxeak hobetzeko. Gainera, sailak sindikatuekin hitzartutako Enplegu Planean aurrera egitea aurreikusten du, 2030erako 8.000 agente izateko.
Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiak 28 milioi euroraino handituko du bere aurrekontua, % 19 gehiago, ikasleen hazkundeari aurre egiteko eta prestakuntza-plataformak modernizatzeko.
Bestalde, Cyberzaintzak 6,4 milioi euro izango ditu, 2025ean baino % 25,8 gehiago, zibermehatxuen detekzioa eta euskal sektore publikoari eragiten dioten gertakarien aurreko erantzuna indartzeko.
Berdintasunaren arloan, Segurtasun Sailak 34,6 milioi euro bideratuko ditu indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak babesteko, EBA sistema eguneratzera eta emakumeen aurkako indarkerian espezializatutako Ertzaintzaren unitate berri bat finkatzera.
Zupiriak berretsi du segurtasun publikoan inbertitzea "ezinbesteko erabakia" dela egungo arriskuei eta mehatxuei erantzuteko eta "herritarrei zerbitzu eraginkorra, modernoa eta hurbila bermatzeko".
Delinkuentziari buruzko ikuspegi-aldaketari buruzko eztabaida politikoa
Gorka Ortiz de Guinea EH Bilduko bozeramaileak adierazi zuenez, "udatik" aldaketa sumatzen hasi dira, eta "euskal gizartearentzat negatiboa" dela uste du, Gobernua "PPrengana eta Voxengana hurbiltzeko pausoak ematen ari delako", nahiz eta "gauza bera ez izan".
Bere erantzunean, Bingen Zupiriak aitortu zuen bere pertzepzio pertsonalean eboluzio bat egon dela delinkuentziari lotutako gai batzuei buruz. "Ez dut ukatuko, nik ere nire pertzepzio batzuk aldatu ditudalako. Espero ez nituen gauzak gertatu dira eta horrek egin nahi ez nituen diskurtsoak egitera eraman nau", onartu zuen.
Zure interesekoa izan daiteke
Puentek berretsi egin du Zallan 24 trenbide-pasagune kentzeko asmoa, azken harrapaketa hilgarriaren ostean
Ministroak aitortu duenez, udalerri hori da Euskal Autonomia Erkidegoan "trenbide-pasagune gehien" dituena, eta baliteke "Espainiako trenbide-sare osokoa" izatea ere, 34 trenbide-pasagune baititu.
Torresek bere izena zikintzeko erasoa salatu eta Victor de Aldama auzitara eramango du
Ministroak iragarri du auzitara eramango duela Koldo auziko komisio-hartzailea, bere familiaren eta pertsonaren ohorean, intimitatean eta irudian sartzeagatik.
Insaustik donostiarrei "gehiago eta hobeto entzuteko" konpromisoa hartu du
Astearte honetako Tokiko Gobernu Batzarraren osteko prentsaurrekoan, Jon Insaustik adierazi du bilera "berezia eta gogorra" izan dela. Donostiako alkateak eta Ane Oyarbide PSE-EEren Udaleko bozeramaile eta lehen alkateordeak Donostiako Gobernua "indartsu, indarberrituta eta jarrera berriarekin" dagoela defendatu dute.
Euskadik eta Iparraldeak lankidetza-akordioa sinatu dute igarobidean dauden migratzaileen inguruan
Akordio berria Gasteizko Ajuria Enea Jauregian sinatu dute Imanol Pradales lehendakariak eta Jean-Rene Etchegaray Euskal Hirigune Elkargoko presidenteak eta Baionako alkateak, eta "erronka politiko, ekonomiko, sozial eta ingurumenekoei elkarrekin aurre egiteko ikuspegi komuna eraikitzeko" borondatea dutela adierazi dute.
Ayusoren bikotekideak "publikoki hiltzea" egotzi dio Estatuko fiskal nagusiari
Miguel Angel Rodriguezek, Ayusoren kabineteburuak, azaldu "bere burua behartuta" ikusi zuela Fiskaltzarekin negoziatzen ari zirela filtratzera.
Azaroaren 23an izango dira Arabako kontzejuetako hauteskundeak
30.000 pertsona baino gehiago daude botoa ematera deituta lurraldeko 333 kontzejuetan, Administrazio Batzarrak berritzeko. Batzar horiek landa-bideak, mendiak, iturriak, baso-ondarea eta bestelako ondasun publikoak kudeatzen dituzte.
PSNrekin akordioa lortuz gero, Iruñeko udalaren aurrekontuak "inoiz izan diren kontu zabalenak" izango direla adierazi du Asironek
Joseba Asironek argi esan du PSNrekin akordioa lortu eta Iruñeko udalaren aurrekontuak onartu egingo direla. Inoiz izan diren kontu zabalenak izango direla adierazi du Euskadi Irratian Asironek.
Albiste izango dira: Mazonen dimisioaren biharamuna, Ayusoren bikotekidea epailearen aurrean eta Bizkaiko DYAko presidente ohiaren aurkako epaiketa
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Ayusoren bikotekideak eta Miguel Angel Rodriguez haren kabineteko buruak Estatuko fiskal nagusiaren aurkako epaiketan deklaratuko dute gaur
Auzitegi Gorenak Alvaro Garcia Ortizen epaiketaren bigarren eguna egingo du gaur, sekretuak ezagutaraztea egotzita. Alberto Gonzalez Amadorrek eta Miguel Angel Rodriguezek egingo duten deklarazioak izango dira eguneko hitzordu nagusiak.