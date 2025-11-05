Publicación de sus memorias
Del 23F a Corinna, pasando por Sofía: las frases de las memorias de Juan Carlos I

El rey emérito repasa su vida desde Abu Dabi en ‘Reconciliación’, un repaso a su vida, sus sombras y legado. A los 87 años, reivindica su papel en la Transición, lamenta su distanciamiento de Felipe VI y confiesa “errores”, “soledad” y “dolor”.
author image

EITB

Última actualización

A los 87 años y desde su exilio en Abu Dabi, Juan Carlos I rompe su largo silencio público con "Réconciliation", unas memorias escritas en primera persona donde revisa su trayectoria vital y política. 

El monarca emérito reivindica su papel en la Transición, afronta sus sombras y ofrece una lectura personal de los episodios que marcaron su reinado, del 23F a su distanciamiento de Felipe VI.

◆ “La Corona española reposa enteramente sobre mí”

“No olvides que heredas un sistema político que yo forjé.”

“Me puedes excluir en lo personal, pero no puedes rechazar la herencia institucional sobre la que reposas”, escribe dirigiéndose a su hijo, Felipe VI.

Desde su retiro en Abu Dabi, el rey emérito reivindica que la monarquía parlamentaria “reposa enteramente sobre mí”.

Dice que le “robaron su historia” y que escribe sus memorias para recuperarla.

◆ Sofía, su reina pese a sus deslices

“Nada podrá borrar nunca mis profundos sentimientos hacia mi esposa Sofi, mi reina”.

“España no podría haber tenido una reina más dedicada e irreprochable”.

Reconoce “desvíos sentimentales”, pero asegura que la mayoría de las historias sobre sus relaciones son ficticias.
Lamenta que Sofía no le haya visitado en Abu Dabi y afirma: 

“Hice todo lo posible, a pesar de mis torpezas, por su bienestar y comodidad”.

Juan Carlos y Sofía

◆ Relación con su hijo

“Espero, mientras viva, tener una jubilación tranquila, retomar una relación armoniosa con mi hijo y regresar a España, a mi hogar”.

Juan Carlos I admite que su alejamiento de Felipe VI se debe a “presiones gubernamentales” y lamenta no haber podido “tejer lazos privilegiados” con sus nietas, Leonor y Sofía.

Sobre Letizia: “Su entrada en la familia real no ayudó a la cohesión”.

◆ Franco: “Si pude ser Rey fue gracias a él”

“Le respetaba enormemente, admiraba su inteligencia y su sentido político”.

“Nadie logró derribarlo ni siquiera desestabilizarlo, lo que, durante un período tan largo, tiene mérito”.

“¿Por qué mentir, si fue una persona que me hizo rey, y en realidad me hizo rey para crear un régimen más abierto?”.

◆ 23F: “Jamás en mi vida he demostrado tanta autoridad”

“La historia de España se jugaba en ese momento preciso”.

El emérito recuerda el golpe del 23F como su noche más decisiva.

“Hablaba con aplomo porque sabía que el destino de la Corona y del país estaba en juego..

“Aquella larga noche hubo tres intentos de golpe: el de Tejero y Milans, el de Armada y el de los falangistas".

Juan Carlos

◆ ETA: “La batalla más dura y más dolorosa”

“Sabía que al final seríamos más fuertes que ellos”. 

“Fue la más dura y la más dolorosa de mi reinado”.

Recuerda a las víctimas como “una herida personal, aún difícil de curar”.

Sobre el 11M: “Rara vez he llorado tanto. Fue un traumatismo nacional y personal”.

◆ “¿Por qué no te callas?”: el eslogan que no quiso

“A pesar de que yo no quería, el ‘¿por qué no te callas?’ se convirtió en un eslógan de resistencia política”.

Juan Carlos I revive su enfrentamiento con Hugo Chávez en 2007: “Chávez logró sacarme de mis casillas. Zapatero me tiraba de la chaqueta para que no interviniese”.

Después, relata entre risas que regaló al propio Chávez una camiseta con la frase durante una visita en Palma.

◆ Transición: “Prometí la democracia a los españoles y cumplí”

 

“Ante el Capitolio de Washington prometí claramente la democracia a los españoles”.

“Sentí el orgullo y la fuerza de hacer esa promesa porque sabía que podía cumplirla”.

Describe la Transición como “Un caballo lanzado al galope que yo controlaba para que no se fuera demasiado a la izquierda ni a la derecha”.

◆ El drama: “Nunca me recuperaré de la muerte de mi hermano Alfonso”

“Lo echo de menos. He perdido a un amigo, a un confidente”.

“Todavía es difícil hablar de ello”.

Recuerda el accidente de 1956, cuando una pistola se disparó por accidente y mató a su hermano:

“Murió en brazos de nuestro padre”.

 

◆ Final: “España decidirá, la Historia nos juzgará”

“Soy un hombre que se entregó enteramente a su país”.

“Espero ser enterrado con honores. España decidirá, la Historia nos juzgará”.

Cierra sus memorias apelando al espíritu de la Transición y pidiendo reconciliación.

Juan Carlos en Abu Dabi.
España Juan Carlos I Política

