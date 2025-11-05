A los 87 años y desde su exilio en Abu Dabi, Juan Carlos I rompe su largo silencio público con "Réconciliation", unas memorias escritas en primera persona donde revisa su trayectoria vital y política.

El monarca emérito reivindica su papel en la Transición, afronta sus sombras y ofrece una lectura personal de los episodios que marcaron su reinado, del 23F a su distanciamiento de Felipe VI.