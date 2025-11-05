Estatu kolpea, Franco, ETA, Corinna... Zer esan du Juan Carlos I.ak bere autobiografian?
Espainiako errege emerituak Abu Dabitik “Reconciliación” liburua idatzi du, bere bizitza, itzalguneak eta ondarea errepasatzeko. 87 urterekin, Trantsizioan izan zuen papera aldarrikatu, Felipe VI.arengandik urrundu izana deitoratu eta “akatsak”, “bakardadea” eta “mina” aitortu ditu.
87 urterekin eta Abu Dhabin erbesteratu zenetik, Juan Carlos I.ak isiltasun publiko luzea hautsi du "Réconciliation" izeneko oraotzapenekin. Memoria horiek lehen pertsonan idatzita daude, eta bere bizitza berrikusten dute.
Espainiako Errege emerituak Trantsizioan izan zuen papera errebindikatu du, bere itzalei aurre egin die eta bere erregealdia markatu zuten gertaeren irakurketa pertsonala eskaintzen du, Otsailaren 23tik Felipe VI.arengandik urrundu zen arte. Bere oroitzapenak argitaratzeak jakin-min handia piztu du.
◆ “Espainiako Koroa nire gainean dago erabat”
“Ez ahaztu nik sortutako sistema politiko bat heredatzen duzula”.
“Arlo pertsonalean baztertu nazakezu, baina ezin diozu uko egin gainean duzun jaraunspen instituzionalari”, idatzi dio semeari, Felipe VI.ari, zuzenduz.
Abu Dabin erretiratu zenetik, monarkia parlamentarioa “nire gainean erabat” dagoela aldarrikatzen du errege emerituak.
“Bere historia lapurtu” ziotela dio, eta bere memoriak idazten dituela hura berreskuratzeko.
◆ Semearekiko harremana
“Bizi naizen bitartean, erretiro lasaia izatea espero dut, semearekin harreman harmoniatsua izatea eta Espainiara itzultzea, nire etxera”.
Juan Carlos I.ak onartu du Felipe VI.arengandik aldentzea “gobernuaren presioen” ondorio dela, eta deitoratu du ezin izan dituela “harreman pribilegiatuak ehundu” bere bilobekin, Leonorrekin eta Sofiarekin.
Letiziari buruz: “Errege familian sartzeak ez zion kohesioari lagundu”.
◆ Sofia, bere erregina, bere nahigabeak gorabehera
“Ezerk ezingo ditu sekula ezabatu nire emazte Sofi, nire erreginarekiko ditudan sentimendu sakonak”.
“Espainiak ezingo zukeen erregina dedikatu eta gaitzesgarriagorik izan”.
“Desbideraketa sentimentalak” aitortzen ditu, baina bere harremanen inguruko istorio gehienak fikziozkoak direla dio.
Sofia Abu Dabin egon ez izana deitoratzen du eta esaten du:
“Ahal nuen guztia egin nuen, baldarkeriak gorabehera, bere ongizate eta erosotasunagatik”.
◆ Franco: “Errege izateko aukera izan banuen berari esker izan zen”
“Ikaragarri errespetatzen zuen, bere adimena eta zentzu politikoa miresten zituen”.
“Inork ez zuen eraistea lortu, ezta desegonkortzea ere, eta horrek, hain epe luzean, meritua du”.
“Zergatik gezurra esan, errege egin ninduen pertsona izan bazen, eta berez erregimen irekiago bat sortzeko errege egin baninduen?”.
◆ O23: “Nire bizitzan inoiz ez dut hainbeste autoritate erakutsi”
“Espainiako historia une zehatz horretan jokatzen zen”.
Emerituak 23Fko kolpea bere gaurik erabakigarriena bezala gogoratzen du.
“Patxadaz hitz egiten nuen, banekielako Koroaren eta herrialdearen patua jokoan zegoela”.
“Gau luze hartan hiru kolpe saiakera izan ziren: Tejero eta Milansena, Armadarena eta falangistena”.
◆ ETA: “Borrokarik gogorrena eta mingarriena”
“Banekien azkenean haiek baino indartsuagoak izango ginela”.
“Nire erregealdiko gogorrena eta mingarriena izan zen”.
Biktimak “zauri pertsonal bat bezala gogoratzen ditu, oraindik sendatzen zaila dena”.
11Mri buruz: “Gutxitan egin dut hainbeste negar. Traumatismo nazionala eta pertsonala izan zen”.
◆ “Zergatik ez zara isiltzen?”: nahi izan ez zuen eslogana
“Nik nahi ez nuen arren, "zergatik ez zara isiltzen?" erresistentzia politikoaren eslogan bihurtu zen”.
“Chavezek nire onetik atera ninduen. Zapaterok jakatik tira egiten zidan, esku har ez zezan”.
Ondoren, Palman egindako bisita batean Chavezi esaldia zeraman kamiseta oparitu ziola kontatu du, barre artean.
Juan Carlos I.ak Hugo Chavezekin 2007an izandako liskarra gogoratu du:
Chavezek nire onetik atera ninduen
◆ Trantsizioa: “Espainolei demokrazia agindu nien eta bete egin nuen”
“Washingtongo Kapitolioaren aurrean argi eta garbi agindu nien demokrazia espainiarrei”.
“Promesa hori egiteko harrotasuna eta indarra sentitu nuen, banekielako bete nezakeela”.
Honela deskribatzen du Trantsizioa: “Nik kontrolatzen nuen lauhazka botatako zaldia, ez ezkerrera ez eskuinera gehiegi joan ez zedin”.
◆ Drama: “Ez naiz sekula nire anaia Alfontsoren heriotzatik errekuperatuko”
“Faltan botatzen dut. Lagun bat galdu dut, isilmandatari bat.”
“Oraindik zaila da horretaz hitz egitea”.
1956ko istripua gogoratzen du, pistola batek istripuz tiro egin eta anaia hil zuenean: “Gure aitaren besoetan hil zen”.
◆ “Espainiak erabakiko du, Historiak epaituko gaitu”
“Bere burua oso-osorik bere herriari eman zion gizona naiz”.
“Ohorez lurperatua izatea espero dut. Espainiak erabakiko du, Historiak epaituko gaitu”.
Bere oroitzapenak Trantsizioaren espiritua aipatuz eta adiskidetzea eskatuz ixten ditu.
