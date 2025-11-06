El presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado este jueves "muy orgulloso" de los militantes de su formación pertenecientes a la generación de la Guerra Civil porque, según ha dicho, si hoy este partido "sigue en pie y con fuerza, 130 años después de su fundación", es gracias a ellos.



Esteban ha hecho esta reflexión en un acto organizado por la Fundación Sabino Arana en Bilbao en homenaje a los militantes del PNV deportados por el nazismo, durante el que ha descubierto una placa conmemorativa en memoria de los, al menos, trece nacionalistas vascos que sufrieron el horror del nazismo.



El líder del PNV ha explicado que los que pudieron sobrevivir "lo hicieron con un recuerdo terrible que seguramente no querrían traer a la memoria frecuentemente". "Es una generación admirable, porque dieron todo por convencimiento a cambio de nada, pero dieron un gran ejemplo", ha insistido, al tiempo que se ha mostrado convencido de que, aunque para ellos este período "no fuera un tema agradable para sacar en casa, en el fondo estarían orgullosos de haber resistido y de haber sido coherentes".





