MEMORIA HISTÓRICA

La Fundación Sabino Arana homenajea a los militantes del PNV deportados por el nazismo

El acto han descubierto una placa conmemorativa en memoria de los, al menos, trece nacionalistas vascos que sufrieron el horror del nazismo.
sabino arana fundazioa aitor esteban
Sede la fundación Sabino Arana, en Bilbao, hoy. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Sabino Arana Fundazioak omenaldia egin die nazismoak deportatutako EAJko militanteei
author image

EITB

Última actualización

El presidente del PNV, Aitor Esteban, se ha mostrado este jueves "muy orgulloso" de los militantes de su formación pertenecientes a la generación de la Guerra Civil porque, según ha dicho, si hoy este partido "sigue en pie y con fuerza, 130 años después de su fundación", es gracias a ellos.

Esteban ha hecho esta reflexión en un acto organizado por la Fundación Sabino Arana en Bilbao en homenaje a los militantes del PNV deportados por el nazismo, durante el que ha descubierto una placa conmemorativa en memoria de los, al menos, trece nacionalistas vascos que sufrieron el horror del nazismo. 

El líder del PNV ha explicado que los que pudieron sobrevivir "lo hicieron con un recuerdo terrible que seguramente no querrían traer a la memoria frecuentemente".  "Es una generación admirable, porque dieron todo por convencimiento a cambio de nada, pero dieron un gran ejemplo", ha insistido, al tiempo que se ha mostrado convencido de que, aunque para ellos este período "no fuera un tema agradable para sacar en casa, en el fondo estarían orgullosos de haber resistido y de haber sido coherentes".


EAJ-PNV Bilbao Bizkaia Memoria Histórica Política

X