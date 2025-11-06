Gorde
Sabino Arana Fundazioak omenaldia egin die nazismoak deportatutako EAJko militanteei

Bilboko egoitzan egin duten ekitaldian, plaka bat jarri dute nazien esku egondako, gutxienez, 13 kide jeltzaleen omenez. 

 

 

sabino arana fundazioa aitor esteban
Sabino Arana Fundazioaren egoitza, Bilbon, gaur. Argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Sabino Arana Fundazioak ekitaldi berezia egin du gaur, Bilboko bere egoitzan, nazismoak deportatutako EAJko militanteak omentzeko. Biktimen senitartekoek eta ordezkari jeltzaleek hartu du parte ekitaldian, eta han izan da, besteak beste, Aitor Esteban EBBko presidentea. "Harro" agertu da, alderdikide haien "indarrari esker" dagoelako “alderdia zutik”. 

Ekitaldian, plaka bat jarri dute, nazien esku egon ziren EAJko kideak gogoratzeko. "Euskal abertzaleek eta alderdikideek nazien izugarrikeria pairatu zuten; eta iragana ez du inork berridatziko", esan du Estebanek. 

Buruzagi jeltzalearen hitzetan, "belaunaldi miresgarria da", "ezeren truke, dena eman zuelako, eta, aldi berean, eredu izan zelako". 

 

EAJ Bilbo Bizkaia Memoria Historikoa Politika

X