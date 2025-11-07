Una protesta contra la instalación de una mesa informativa por parte de Vox este viernes en el centro de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) ha provocado algún momento de tensión y ha obligado a intervenir a la Ertzaintza.

Vox había anunciado la colocación de una mesa informativa a las cinco de la tarde en la plaza Okendo, donde se han congregado unas cien personas que protestaban por la presencia de esta formación con insultos y gritos de 'alde hemendik'.



La Ertzaintza ha establecido un cordón de seguridad alrededor de la mesa de Vox y ha tratado de disolver a los congregados, tras lo cual ha aumentado la tensión en esta explanada ubicada en el centro de Lasarte-Oria, en la que había colocada alguna pancarta con el lema 'Faxistak kanpora'.

Pese a que durante la tarde la tensión ha sido notable, aunque contenida, hacia las 20:00 se han registrado lanzamientos de petardos y algún cascote por parte de los manifestantes, y varias cargas de la Ertzaintza contra los congregados en protesta por la presencia de Vox.

La presencia de VOX en Lasarte-Oria ha sido rechazada también por los grupos municipales de PSE-EE, EH Bildu, PNV y Elkarrekin Podemos del municipio que han hecho pública una declaración conjunta en la que aseguran que "la defensa de la democracia es una prioridad".



"Existen varias formaciones políticas de carácter reaccionario que cogen cada vez más fuerza a nivel mundial y nos quieren hacer volver al pasado. Frente a ello, este Ayuntamiento mira al futuro", añade el texto.



En la declaración, los grupos municipales firmantes hacían además un llamamiento a la ciudadanía a no caer en la provocación después de que esta misma mañana haya aparecido una pintada en contra de Vox en el municipio.