Tentsioa Lasarte-Orian Voxen presentziaren aurkako protesta batean
Ertzaintzak segurtasun hesia ezarri du Voxen mahaiaren inguruan, eta bertan bildutakoak desegiten saiatu da, eta, azken orduan, tentsio uneak sortu dira. Lasarte-Oriako PSE-EE, EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos alderdiek ere gaitzetsi dute Vox herrian egotea.
Tentsio uneak bizi izan dira ostiral honetan Voxek Lasarte-Oriako (Gipuzkoa) erdigunean mahai informatibo bat jartzearen kontrako protestan , eta Ertzaintzak esku hartu behar izan du.
Voxek iragarri zuen mahai informatibo bat jarriko zuela arratsaldeko bostetan Okendo plazan, eta bertan ehun bat lagun bildu dira, alderdi horren presentziagatik protesta egiteko, irainka eta 'alde hemendik' oihukatuz.
Ertzaintzak segurtasun-hesia ezarri du Voxen mahaiaren inguruan, eta bildutakoak desegiten saiatu da. Horrek tentsio-uneren bat eragin du Lasarte-Oriako erdigunean dagoen zabalgune horretan. Plazan 'Faxistak kanpora' leloa zuen pankartaren bat ikus zitekeen.
Arratsaldean tentsioa handia izan bada ere, 20:00ak aldera petardoen eta harri-koskorren baten jaurtiketak izan dira, bai eta Ertzaintzaren hainbat karga ere Voxen presentziaren aurka protesta egiteko bildutakoen aurka.
VOX Lasarte-Orian egotea errefusatu dute PSE-EEk, EH Bilduk, EAJk eta Elkarrekin Podemosek, eta adierazpen bateratu bat argitaratu dute, "demokraziaren defentsa lehentasunezko egon beharra" dela esanez.
"Mundu mailan izaera atzerakoia duten hainbat talde politiko indarra hartzen ari dira eta iraganera itzularazi nahi gaituzte. Horren aurrean, udal honek, etorkizunari begiratzen dio, komunitatearen kohesioan eta bizikidetza demokratikoan oinarritutako etorkizuna dugularik helburu", gaineratzen du testuak. .
Adierazpenean, udal talde sinatzaileek herritarrei dei egin diete probokazioan ez erortzeko eta balio demokratikoetan sakontzen jarraitzeko.
Zure interesekoa izan daiteke
Espainiako Gobernuak 2027ra arte lanean jarraituko duela ziurtatu du Sanchezek
Brasilen Nazio Batuen Erakundeak klimaren inguruan deitutako COP30 goi-bilera hasi aurretik agintariek izandako bileran parte hartu ostean emandako prentsaurrekoan, Pedro Sanchezek esan du Junts "oso serio" hartzen dutela, baina legegintzaldia amaitzearen aldeko apustua egin du, "ahaleginak merezi duelako"; izan ere, "Espainia azken 45 urteetako unerik onenetako bat igarotzen ari da". Sanchezen arabera, Gobernuak 2026rako aurrekontu-proiektua aurkeztuko du, baina, kontu berriak onartu zein onartu ez, "Espainiak aurrera egiten jarraituko du, eta Gobernuak bere bide-orriarekin jarraituko du 2027an legegintzaldi hau amaitu arte".
Jaurlaritzaren arabera, EAEko erakunde publikoen % 35ek ez dute euskarazko akreditazio-maila "benetan" betetzen
Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariorde eta Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu Ibone Bengoetxeak jakinarazi duenez, EAEko erakundeen % 35ean "ez da benetan egiaztatu" euskarazko hizkuntza-egiaztapenaren indizea. PPk "gaztelania hiztunen diskriminazioa" salatu arren, popularrak "ez daude batere kezkatuta" % 35 horrekin, eta horrek argi islatzen du PP nolakoa den, Bengoetxearen iritzian.
Euskadik eta Kanariek aldi baterako lan baimenak eskatu dituzte migratzaileentzat
Bakarrik dauden migratzaile adingabeen egoerak "nahiko trabatuta" jarraitzen duela adierazi du Kanarietako Gobernuko presidenteak, eta lurraldeen arteko lankidetza defendatu du.
Ertzaintza tiro errazeko poliziatzat azaltzea egotzi dio Estebanek Otegiri, eta segurtasun forora joateko eskatu dio
EBBko presidenteak deitoratu egin du EH Bilduko buruak euskal polizia autonomikoarekiko "gorrotoa" eragitea "arrazoi politikoengatik", eta segurtasun ereduari buruz eztabaidatzeko eskatu dio lehendakariak bultzatutako foroan.
Lehendakariak esan du ezker abertzalea sistemara hurbildu dela baina euskal gizartearekin oraindik zor etiko izugarria duela
Amaia Martinez VOXeko legebiltzarkideak "ezker erradikalak euskal politika munduan gero eta protagonismo gehiago" izatearen gainean galdetu dio lehendakariari. Pradalesek esan dio ezker abertzalea erakunde sistemara etorri dela azkenean, nahiz eta oraindik euskal gizartearekin zor etiko izugarria duen, eta PSE-EErekin duen koalizio gobernua defendatu du.
Sabino Arana Fundazioak omenaldia egin die nazismoak deportatutako EAJko militanteei
Bilboko egoitzan egin duten ekitaldian, plaka bat jarri dute nazien esku egondako, gutxienez, 13 kide jeltzaleen omenez.
Alemaniako presidentea Gernikan izango da azaroaren 28an, nazien bonbardaketaren biktimen omenez
Alemaniako presidente bat Gernikara joango den lehen aldia izango da, eta balio sinboliko eta politiko handia hartuko du bisitak. Ultraeskuinaren gorakada kezkagarriaren erdian dator pausoa.
Pradales lehendakariak Tzitzikostas komisarioak Euskal Y-ari emandako "bultzada" txalotu du
Lehendakariak "plangintzatik gauzatzera pasatzea" eskatu du, eta, horretarako, beharrezkotzat jo du Parisko Gobernuaren inplikazioa eta konpromisoa. Gainera, 2026ko hasieran goi-bilera bat egitea espero du, "Euskadiren garapenerako lotura estrategiko" horretan aurrera egiteko.
EHUko errektorearen eta Unibertsitate sailburuaren arteko bilera pribatua izango da
Hitzordua, egin, egingo da: ez da data zehatza zehaztu, baina azaroaren 19a baino lehen izango da, orduan agertuko baita errektorea Eusko Legebiltzarrean.