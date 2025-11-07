Vox Lasarte-Orian
Tentsioa Lasarte-Orian Voxen presentziaren aurkako protesta batean

Ertzaintzak segurtasun hesia ezarri du Voxen mahaiaren inguruan, eta bertan bildutakoak desegiten saiatu da, eta, azken orduan, tentsio uneak sortu dira. Lasarte-Oriako PSE-EE, EH Bildu, EAJ eta Elkarrekin Podemos alderdiek ere gaitzetsi dute Vox herrian egotea. 

LASARTE-ORIA (GIPUZKOA) (ESPAÑA), 07/11/2025.- Una protesta contra la instalación de una mesa informativa por parte de Vox este viernes en el centro de Lasarte-Oria (Gipuzkoa) ha provocado algún momento de tensión y ha obligado a intervenir a la Ertzaintza. EFE/Juan Herrero
18:00 - 20:00
Lasarte-Oria, ostiral honetan. EFE.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Tentsio uneak bizi izan dira ostiral honetan Voxek Lasarte-Oriako (Gipuzkoa) erdigunean mahai informatibo bat jartzearen kontrako protestan , eta Ertzaintzak esku hartu behar izan du.

Voxek iragarri zuen mahai informatibo bat jarriko zuela arratsaldeko bostetan Okendo plazan, eta bertan ehun bat lagun bildu dira, alderdi horren presentziagatik protesta egiteko, irainka eta 'alde hemendik' oihukatuz.

Ertzaintzak segurtasun-hesia ezarri du Voxen mahaiaren inguruan, eta bildutakoak desegiten saiatu da. Horrek tentsio-uneren bat eragin du Lasarte-Oriako erdigunean dagoen zabalgune horretan. Plazan 'Faxistak kanpora' leloa zuen pankartaren bat ikus zitekeen.

Arratsaldean tentsioa handia izan bada ere, 20:00ak aldera petardoen eta harri-koskorren baten jaurtiketak izan dira, bai eta Ertzaintzaren hainbat karga ere Voxen presentziaren aurka protesta egiteko bildutakoen aurka.

VOX Lasarte-Orian egotea errefusatu dute PSE-EEk, EH Bilduk, EAJk eta Elkarrekin Podemosek, eta adierazpen bateratu bat argitaratu dute, "demokraziaren defentsa lehentasunezko egon beharra" dela esanez.

"Mundu mailan izaera atzerakoia duten hainbat talde politiko indarra hartzen ari dira eta iraganera itzularazi nahi gaituzte. Horren aurrean, udal honek, etorkizunari begiratzen dio, komunitatearen kohesioan eta bizikidetza demokratikoan oinarritutako etorkizuna dugularik helburu", gaineratzen du testuak. .

Adierazpenean, udal talde sinatzaileek herritarrei dei egin diete probokazioan ez erortzeko eta balio demokratikoetan sakontzen jarraitzeko. 

