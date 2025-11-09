Hoy es noticia
Encontrados los restos de otros dos combatientes en las exhumaciones de Saibigain (Urkiola)

Hezurrak oso hondatuta egon arren, itxaropena berpiztu du horietako baten identifikazio-txapa aurkitu izanak . Bi hauekin, 4 borrokalarien gorpuzkiak aurkitu dira jada, Saibi mendia kontrolatzeko 1937ko baitan borrokatutako 120 pertsonetatik
18:00 - 20:00
Euskal Prospekzio Taldea y Sociedad de Ciencias Aranzadi. Imagen extraída del vídeo.
Euskaraz irakurri: Lurpetik atera dituzte beste bi borrokalariren gorpuzkiak Saibin (Urkiola)
author image

EITB

Última actualización

Nuevos trabajos de exhumación realizados este domingo en el monte Saibigain (Urkiola) han dejado resultados exitosos: se han encontrado los restos de otros dos combatientes de la Guerra Civil. Con estos, ya se han localizado los restos de 5 personas desde 2023.

Bizkaia Memoria Histórica Política Sociedad de Ciencias Aranzadi Abadiño

