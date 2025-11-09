Albiste da
MEMORIA HISTORIKOA
Gerra Zibileko bi gudulariren gorpuzkiak berreskuratu dituzte Saibigainen, Abadiñon

Hezurrak oso hondatuta egon arren, itxaropena berpiztu du horietako baten identifikazio-txapa aurkitu izanak . Bi hauekin, 4 borrokalarien gorpuzkiak aurkitu dira jada, Saibi mendia kontrolatzeko 1937ko baitan borrokatutako 120 pertsonetatik
18:00 - 20:00
Euskal Prospekzio Taldea eta Aranzadi Zientzia Elkartea. Bideotik ateratako irudia.
author image

EITB

Azken eguneratzea

Igande honetako lanetan, beste bi gudulariren gorpuzkiak atera dituzte lurpetik Saibigainen, Abadiñon. 2023tik, 5 pertsonaren gorpuzkiak aurkitu dituzte bertan.

Bizkaia Memoria Historikoa Politika Aranzadi Zientzia Elkartea Abadiño

