El Gobierno Vasco nombra Edurne Egaña asesora un día después de cesarla como directora de EKP
El Gobierno Vasco ha nombrado a Edurne Egaña, quien es miembro de la dirección del PNV en Gipuzkoa, como asesora, con efectos del 1 de noviembre, tras ser destituida como directora de la entidad pública Euskadiko Kirol Portuak (EKP), entidad pública que gestiona las dársenas y puertos deportivos vascos.
El nombramiento de Egaña como asesora en Asuntos Agropecuarios y Pesqueros, con nivel de directora, ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial del País Vasco, con efectos desde el 1 de noviembre.
Como directora de Puertos, Egaña ha estado inmersa en varios procesos judiciales. Fue investigada por el Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián por presuntas irregularidades ocurridas en el proceso de adjudicación de los puestos de amarre del puerto de la capital guipuzcoana, a raíz de una querella interpuesta por un usuario del muelle que fue admitida a trámite por la posible comisión de distintos delitos de prevaricación, coacciones y acoso. La causa fue archivada.
También una sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estimó dos recursos contra la adjudicación de plazas de amarre en el puerto de San Sebastián por parte de EKP, un fallo que motivó que el PP vasco pidiera la dimisión de Egaña.
PP: “Es un auténtico escándalo”
Tras conocerse su nombramiento como asesora, la parlamentaria del PP Ana Morales ha opinado que es un "auténtico escándalo" que el Gobierno Vasco mantenga su confianza en quien "ha llevado al caos" una sociedad pública y "ha permitido compras a dedo sin licitación".
En un comunicado, Morales ha anunciado que llevará este caso al Parlamento Vasco para pedir responsabilidades políticas y exigir explicaciones el Gobierno por su decisión de recolar a Edurne Egaña "apenas 24 horas después de su cese".
