Jaurlaritzak Edurne Egaña aholkulari izendatu du, EKPko zuzendari kargutik kendu eta biharamunean

Egaña hainbat auzibidetan egon da nahastuta, Donostiako portuko amarralekuak esleitzeko prozesuetan egon diren ustezko irregulartasunengatik. Alderdi Popularrak aurreratu du izendapena Eusko Legebiltzarrera eramango duela eta erantzukizun politikoak eskatuko dituela. 

edurne egaña
Edurne Egaña, artxiboko irudi batean. Argazkia: EAJ Gipuzkoa
EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzak Edurne Egaña, Gipuzkoako EAJko zuzendaritzako kidea, aholkulari izendatu du, Euskadiko Kirol Portuak (EKP) erakunde publikoko zuzendari kargutik kendu eta biharamunean.  EAEko portuak eta itsasoko kirol-instalazioak kudeatzen dituen erakundea da EKP. 

Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkariak gaur argitaratu duenez, azaroaren 1etik, Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzako Gaietako aholkularia da Egaña. Zuzendari maila izaten jarraituko du. 

Portuetako zuzendari bezala, hainbat auzibidetan egon zen nahastuta. Besteak beste, Donostiako Instrukzioko 2 zenbakiko Epaitegiak ikertu egin zuen,  Gipuzkoako hiriburuko portuko amarralekuak esleitzeko prozesuan ustez izandako irregulartasunengatik. Erabiltzaile batek eraman zuen gaia auzitara, prebarikazio eta jazarpen delituak egon zirelakoan. Artxibatu egin zuten kasua. 

EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai batek, berriz, portuaren amarralekuen esleipen prozesuaren aurkako bi helegite ontzat eman zituen.  Ebazpen horren ondoren, Alderdi Popularrak Egañaren dimisioa eskatu zuen. 

PP: "Eskandalu bat da"

Orain, izendapen berria ezagutu denean, Ana Morales PPko legebiltzarkideak eskandalutzat jo du, “erakunde publiko bat kaosera" eraman duen pertsona batengan Eusko Jaurlaritzak konfiantza mantentzea. 

Agiri batean, popularrek jakinarazi dute gaia Eusko Legebiltzarrera eramango dutela eta ardura politikoak eskatu dituztela. 

 

 

 

Eusko Jaurlaritza EAJ PP Eusko Legebiltzarra Gipuzkoa Donostiako Udala Ustezko ustelkeria politikoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Imanol Pradales memoria eguna Gogora
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Pradales lehendakariak gazteak indarkeria baztertzearen garrantziaz jabetzearen beharra azpimarratu du

Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko terrorismoaren eta legez kanpoko poliziaren indarkeriaren "garai ilunak" ezagutu ez zituzten gazteei adierazi nahi izan die indarkeriak ez duela "lekurik gure gizartean", eta "sufrimendu amaigabea" baino ez duela ekartzen. Pradales izan da buru Memoriaren Euskal Institutuak, Gogora Institutuak, Memoriaren Eguna dela eta antolatu duen ekitaldian.

Lore eskaintza Legebiltzarrean
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Lore eskaintza, Eusko Legebiltzarrean, Memoriaren Eguna ospatzeko

EAJko, EH Bilduko, PSE-EEko eta Sumarreko legebiltzarkideek lore eskaintza egin dute biktimei eskainitako "Gauerdiko Iparrorratza" eskulturaren aurrean. PPk eta Voxek ez dute parte hartu, horrelako ekintzek biktima mota eta indarkeria mota desberdinak "nahasten" dituztelako. Lore eskaintzaren ostean, Etxeratek salbuespen politikek eragindako biktimak omentzeko egin duten bilkuran parte hartu dute EH Bilduko legebiltzarkideek.

18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Perez Iglesiasek "arrazionaltasun" falta ikusten du EHUren eskaeretan, eta zalantzan jartzen du "adostasunerako tartea" dagoenik, "hain maximalistak" izanda

Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburu Juan Ignacio Perez Iglesias EHUko errektore Joxerramon Bengoetxearekin izango duen bilerara joango da, "guztiaz hitz egiteko", esan duenez, eta, bere ustez, EHUren eskarietan falta den "arrazionaltasuna sartzeko" asmoz, "zenbatekoari, prozedurei eta epeei" dagokienez. Hala ere, onartu du kezkatuta dagoela "zein den benetan akordioak" lortu ahal izateko "marjina" hain "planteamendu maximalistarekin". Bengoetxeak euskal unibertsitate publikoaren finantzaketari buruz egindako adierazpenak direla eta, azken egunotan EHUko errektorearekin izandako desadostasunen ondoren, sailburuak azaldu du, Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean, "askotan" komunikatu direla biak, eta "tonua murrizteko beharra" aipatu dutela. Jatorrizko adierazpenak, gaztelaniaz. 

Gehiago kargatu
