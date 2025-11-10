Parlamento Vasco
Ofrenda floral en el Parlamento Vasco para conmemorar el Día de la Memoria

Lore eskaintza Legebiltzarrean
18:00 - 20:00

Ofrenda floral en el Parlamento Vasco. Foto: Europa Press.

Euskaraz irakurri: Lore eskaintza Eusko Legebiltzarrean Memoriaren Eguna ospatzeko

Parlamentarios del PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar han realizado una ofrenda floral ante la escultura "Gauerdiko Iparrorratza-Brújula de Medianoche", obra dedicada a las víctimas ubicada junto a la entrada principal del Parlamento. PP y Vox no han participado al considerar que este tipo de actos "mezclan" distintos tipos de víctimas y formas de violencia. Tras la ofrenda floral, parlamentarios de EH Bildu han participado en una concentración de Etxerat para recordar a las víctimas causadas por las políticas de excepción.

Parlamento Vasco Derechos humanos Política

