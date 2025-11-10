Lore eskaintza, Eusko Legebiltzarrean, Memoriaren Eguna ospatzeko
EAJko, EH Bilduko, PSE-EEko eta Sumarreko legebiltzarkideek lore eskaintza egin dute biktimei eskainitako "Gauerdiko Iparrorratza" eskulturaren aurrean. PPk eta Voxek ez dute parte hartu, horrelako ekintzek biktima mota eta indarkeria mota desberdinak "nahasten" dituztelako. Lore eskaintzaren ostean, Etxeratek salbuespen politikek eragindako biktimak omentzeko egin duten bilkuran parte hartu dute EH Bilduko legebiltzarkideek.
Zure interesekoa izan daiteke
Perez Iglesiasek "arrazionaltasun" falta ikusten du EHUren eskaeretan, eta zalantzan jartzen du "adostasunerako tartea" dagoenik, "hain maximalistak" izanda
Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburu Juan Ignacio Perez Iglesias EHUko errektore Joxerramon Bengoetxearekin izango duen bilerara joango da, "guztiaz hitz egiteko", esan duenez, eta, bere ustez, EHUren eskarietan falta den "arrazionaltasuna sartzeko" asmoz, "zenbatekoari, prozedurei eta epeei" dagokienez. Hala ere, onartu du kezkatuta dagoela "zein den benetan akordioak" lortu ahal izateko "marjina" hain "planteamendu maximalistarekin". Bengoetxeak euskal unibertsitate publikoaren finantzaketari buruz egindako adierazpenak direla eta, azken egunotan EHUko errektorearekin izandako desadostasunen ondoren, sailburuak azaldu du, Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean, "askotan" komunikatu direla biak, eta "tonua murrizteko beharra" aipatu dutela. Jatorrizko adierazpenak, gaztelaniaz.
Albiste izango dira: Memoriaren eguna, COP30 goi bilera Brasilen eta azaroaren 25eko kanpainaren aurkezpena
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Aste erabakigarria eskualdatzeko dauden transferentziak ixteko
Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak bilerak egingo dituzte asteartean eta asteazkenean, eskualdatzeko dauden eskumenei buruz lan egiteko. Maria Ubarretxenak nahi du urrian aurkeztutako hamar proposamenei lehen erantzuna ematea eta urtea amaitu baino lehen eskualdaketak bizkortzea.
Memoriaren Eguna ospatuko da gaur, eta Eusko Legebiltzarrean eta euskal hiriburuetan ekitaldi instituzionalak egingo dira
Memoriaren Eguna ospatuko da gaur, eta hainbat ekitaldi instituzional eigingo dira terrorismoaren eta indarkeriaren biktimak oroitzeko. Eusko Legebiltzarrak omenaldiarekin irekiko du jardunaldia, 10:00etan, eta, ondoren, Eusko Jaurlaritzak eta Gogora Institutuak ekitaldi nagusia antolatu dute Gasteizen, eguerdian.
Gerra Zibileko bi gudulariren gorpuzkiak berreskuratu dituzte Saibigainen, Abadiñon
Igande honetako lanetan, beste bi gudulariren gorpuzkiak atera dituzte lurpetik Saibigainen, Abadiñon. 2023tik, 5 pertsonaren gorpuzkiak aurkitu dituzte bertan.
Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidenteak anbulantzian utzi behar izan du Almudenako meza, "ondoezik" jarri ostean
Bezperan, Andaluziako PPren kongresuan ere ez zuen parte hartu, "ondoez txiki bat" izan zuelako. Gastroenteritisak eragindako tentsio jaitsiera izan dela esan dute bere inguruko iturriek, eta jada sendagiria eman diotela. Ostiralean, Alberto Gonzalez Amador Ayusoren bikotekidea auzitara eramango dutela zabaldu zen. Madrilgo Auzitegiak iruzur fiskala egotzita epaituko du.
Erorien Monumentua eraisteko eskatu dute berriz ere Iruñean
Elkarte memorialistak kalera atera dira berriro larunbat honetan, Erorien Monumentua eraistea eskatzeko, eta PSNk, EH Bilduk eta Geroa Baik adostutako proiektua atzera botatzea eskatzeko.
Ertzaintzaren pilotakada bat jaso ostean hil zen Rosa Zarraren omenezko plaka jarri du Donostiako Udalak
Orain arte, 37 plaka jarri ditu Udalak, "terrorismoaren eta motibazio politikoko indarkeriaren biktima izan zirenei espazio publikoan ikusgarritasuna emateko".
Aurrekontuak adosteko proposamen "errealistak eta bideragarriak" eskatu dituzte EAJk eta PSE-EEk, "eredu aldaketarik gabe"
Datorren astean hasiko dira hurrengo urterako Euskadiko aurrekontuak negoziatzen. EH Bilduk eta Sumarrek "koherentzia" eskatu diete Eusko Jaurlaritzako bazkideei, "ezin delako guztiekin aldi berean negoziatu", eta PPk "hobekuntzak" proposatu ditu, batez ere, Osasunean eta Segurtasunean.