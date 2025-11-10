Eusko Legebiltzarra
Lore eskaintza, Eusko Legebiltzarrean, Memoriaren Eguna ospatzeko

Lore eskaintza Legebiltzarrean
Lore eskaintza, Eusko Legebiltzarrean. Argazkia: Europa Press.

EAJko, EH Bilduko, PSE-EEko eta Sumarreko legebiltzarkideek lore eskaintza egin dute biktimei eskainitako "Gauerdiko Iparrorratza" eskulturaren aurrean. PPk eta Voxek ez dute parte hartu, horrelako ekintzek biktima mota eta indarkeria mota desberdinak "nahasten" dituztelako. Lore eskaintzaren ostean, Etxeratek salbuespen politikek eragindako biktimak omentzeko egin duten bilkuran parte hartu dute EH Bilduko legebiltzarkideek.

Eusko Legebiltzarra Giza eskubideak Politika

Perez Iglesiasek "arrazionaltasun" falta ikusten du EHUren eskaeretan, eta zalantzan jartzen du "adostasunerako tartea" dagoenik, "hain maximalistak" izanda

Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburu Juan Ignacio Perez Iglesias EHUko errektore Joxerramon Bengoetxearekin izango duen bilerara joango da, "guztiaz hitz egiteko", esan duenez, eta, bere ustez, EHUren eskarietan falta den "arrazionaltasuna sartzeko" asmoz, "zenbatekoari, prozedurei eta epeei" dagokienez. Hala ere, onartu du kezkatuta dagoela "zein den benetan akordioak" lortu ahal izateko "marjina" hain "planteamendu maximalistarekin". Bengoetxeak euskal unibertsitate publikoaren finantzaketari buruz egindako adierazpenak direla eta, azken egunotan EHUko errektorearekin izandako desadostasunen ondoren, sailburuak azaldu du, Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean, "askotan" komunikatu direla biak, eta "tonua murrizteko beharra" aipatu dutela. Jatorrizko adierazpenak, gaztelaniaz. 

Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidenteak anbulantzian utzi behar izan du Almudenako meza, "ondoezik" jarri ostean

Bezperan, Andaluziako PPren kongresuan ere ez zuen parte hartu, "ondoez txiki bat" izan zuelako. Gastroenteritisak eragindako tentsio jaitsiera izan dela esan dute bere inguruko iturriek, eta jada sendagiria eman diotela. Ostiralean, Alberto Gonzalez Amador Ayusoren bikotekidea auzitara eramango dutela zabaldu zen. Madrilgo Auzitegiak iruzur fiskala egotzita epaituko du.

