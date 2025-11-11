PNV
Arantxa Tapia asumirá la presidencia de la Fundación Sabino Arana en relevo de Mireia Zarate

La exconsejera de Desarrollo Económico con Iñigo Urkullu ocupará un cargo simbólico pero de peso interno en el PNV, dentro de la reconfiguración impulsada por Aitor Esteban.
Euskaraz irakurri: Arantxa Tapiak hartuko du Sabino Arana Fundazioaren lehendakaritza, Mireia Zarateren ordez
El PNV ha decidido situar a la exconsejera Arantxa Tapia al frente de la Fundación Sabino Arana, en sustitución de Mireia Zarate. El nombramiento, que será ratificado por el patronato de la entidad, refuerza el nuevo equilibrio interno promovido por Aitor Esteban desde su llegada a la presidencia del EBB el pasado marzo.

Tapia, de 62 años y natural de Astigarraga, fue consejera de Desarrollo Económico, Infraestructuras y Medio Ambiente durante los tres mandatos de Iñigo Urkullu. Tras su salida de la política activa en 2024, ha ejercido como asesora estratégica en el ámbito privado.

Su designación al frente de la fundación, dedicada a la promoción y estudio del nacionalismo vasco, supone un reconocimiento a su trayectoria y a su papel en el proceso interno que situó a Esteban al frente del partido. Tapia participará este miércoles en su primer acto como presidenta, un seminario sobre la ley de secretos oficiales.

Mireia Zarate, por su parte, se ha despedido esta tarde de la Fundación Sabino Arana con palabras de agradecimiento hacia sus compañeras y compañeros de la fundación y deseando lo mejor al nuevo patronato. Zarate accedió a la presidencia de la Fundación Sabino Arana en 2020, cogiendo el relevo de Juan Mari Atutxa.

EAJ-PNV Comunidad Autonóma Vasca Memoria Histórica Política

Te puede interesar

Jon Insausti: "El Ayuntamiento no va a renunciar ni a la placa ni a la memoria de Rosa Zarra"

El alcalde de Donostia ha reafirmado el compromiso municipal con la memoria de Rosa Zarra tras la petición de Esan exigiendo la revocación de su reconocimiento como víctima de acción policial. Precisamente, la placa colocada en su recuerdo por su familia ha sido atacada hoy. El sindicato Esan ha condenado el ataque asegurando que "es inadmisible, y no representa en absoluto a la Ertzaintza ni a quienes la defendemos con honestidad".

Imanol Pradales memoria eguna Gogora
El lehendakari Pradales destaca la importancia de que los jóvenes tomen conciencia de la necesidad de desterrar la violencia

El lehendakari, Imanol Pradales, ha abogado por transmitir a los jóvenes que no conocieron "los tiempos oscuros" del terrorismo y la violencia policial ilícita en Euskadi que "la violencia no tiene cabida en nuestra sociedad y que solo aporta un sufrimiento infinito".  Pradales ha presidido el acto organizado por el Instituto Vasco de la Memoria, Gogora, con motivo de la conmemoración del Día de la Memoria,
Lore eskaintza Legebiltzarrean
Ofrenda floral en el Parlamento Vasco para conmemorar el Día de la Memoria

Parlamentarios del PNV, EH Bildu, PSE-EE y Sumar han realizado una ofrenda floral ante la escultura "Gauerdiko Iparrorratza-Brújula de Medianoche", obra dedicada a las víctimas ubicada junto a la entrada principal del Parlamento. PP y Vox no han participado al considerar que este tipo de actos "mezclan" distintos tipos de víctimas y formas de violencia. Tras la ofrenda floral, parlamentarios de EH Bildu han participado en una concentración de Etxerat para recordar a las víctimas causadas por las políticas de excepción.
Pérez Iglesias ve falta de "racionalidad" en las demandas de la EHU y cuestiona "el margen de acuerdo" al ser "tan maximalistas"

El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias, acudirá a la reunión que tiene previsto mantener con el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, con la pretensión de "hablar de todo" y de tratar de "introducir racionalidad" que, a su entender, falta en sus demandas, en relación a "la cuantía, los procedimientos y los plazos". No obstante, ha admitido que le preocupa "cuál es realmente el margen para poder llegar a acuerdos" con un "planteamiento tan maximalista". Tras las discrepancias mantenidas en los últimos días con el rector de la EHU, debido a las declaraciones de Bengoetxea sobre la financiación de la universidad pública vasca, el consejero ha explicado, en una entrevista concedida a Radio Euskadi, que ambos se han comunicado "en muchas ocasiones" y han comentado "la necesidad de rebajar el tono".

