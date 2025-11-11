Arantxa Tapia asumirá la presidencia de la Fundación Sabino Arana en relevo de Mireia Zarate

El PNV ha decidido situar a la exconsejera Arantxa Tapia al frente de la Fundación Sabino Arana, en sustitución de Mireia Zarate. El nombramiento, que será ratificado por el patronato de la entidad, refuerza el nuevo equilibrio interno promovido por Aitor Esteban desde su llegada a la presidencia del EBB el pasado marzo.

Tapia, de 62 años y natural de Astigarraga, fue consejera de Desarrollo Económico, Infraestructuras y Medio Ambiente durante los tres mandatos de Iñigo Urkullu. Tras su salida de la política activa en 2024, ha ejercido como asesora estratégica en el ámbito privado.

Su designación al frente de la fundación, dedicada a la promoción y estudio del nacionalismo vasco, supone un reconocimiento a su trayectoria y a su papel en el proceso interno que situó a Esteban al frente del partido. Tapia participará este miércoles en su primer acto como presidenta, un seminario sobre la ley de secretos oficiales.

Mireia Zarate, por su parte, se ha despedido esta tarde de la Fundación Sabino Arana con palabras de agradecimiento hacia sus compañeras y compañeros de la fundación y deseando lo mejor al nuevo patronato. Zarate accedió a la presidencia de la Fundación Sabino Arana en 2020, cogiendo el relevo de Juan Mari Atutxa.