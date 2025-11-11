Arantxa Tapiak hartuko du Sabino Arana Fundazioaren presidentetza, Mireia Zarateren ordez
Iñigo Urkulluk lehendakari zeneko Garapen Ekonomikoko sailburu ohiak kargu sinbolikoa beteko du EAJn, Aitor Estebanek bultzatutako birkonfigurazioaren barruan.
EAJk erabaki du Arantxa Tapia sailburu ohia Sabino Arana Fundazioaren buru jarriko dutela, Mireia Zarateren ordez. Izendapena entitatearen patronatuak onartu beharko du, eta Aitor Estebanek sustatutako barne-oreka berria indartzen du, joan den martxoan EBBren presidente izendatu zutenetik.
Tapiak 62 urte ditu, Astigarragakoa da jaiotzez, eta Iñigo Urkulluren hiru agintaldietan Ekonomiaren Garapen, Azpiegitura eta Ingurumen sailburu izan zen. 2024an politika aktibotik atera ondoren, arlo pribatuko aholkulari estrategiko gisa aritu da.
Euskal abertzaletasuna sustatzeko eta ikertzeko diharduen fundazioaren buru izendatu izanak Estebanen ibilbidea eta alderdiaren buru jarri zuen barne-prozesuan izan zuen zeregina aitortzen du. Tapiak asteazken honetan hartuko du parte presidente gisa egingo duen lehen ekitaldian, sekretu ofizialen legeari buruzko mintegi batean.
Mireia Zaratek, bere aldetik, fundazioko lankideei eskerrak emanez eta patronatu berriari onena opaz esan dio agur gaur Sabino Arana Fundazioari. Zarate 2020an iritsi zen Sabino Arana Fundazioko lehendakaritzara, Juan Mari Atutxaren lekukoa hartuz.
'La base y la cruz' proposamenak irabazi du Erorien Haranari beste esanahi bat emateko proiektuen lehiaketa
Epaimahaiaren arabera, monumentu multzoari eta inguruari buruzko "beste ikuspegi bat" ematen du proiektuak, topaketari eta elkarrizketari bide ematen diolako. Naturak garrantzi handia hartu du espazio berrian.
Feijook Perez Llorca izendatu du Mazon ordezkatzeko hautagai gisa
PPko iturriek jakinarazi dutenez, datozen egunetan deituko dute inbestidura saioa, "Valentziako Erkidegoari ahalik eta azkarren egonkortasuna emateko".
Jon Insausti: "Udalak ez die uko egingo ez plakari ez Rosa Zarraren memoriari"
Donostiako alkateak berretsi egin du Udalak Rosa Zarraren memoriarekin duen konpromisoa, Zarra Poliziaren ekintzaren biktima izan zela aitortu izana baliogabetzeko Esanek egindako eskaeraren ostean. Hain zuzen ere, haren oroimenez jarritako plakari eraso egin diote. Esan sindikatuak erasoa gaitzetsi du azpimarratuz "onartezina" dela, "eta ez duela Ertzaintza ordezkatzen, ezta zintzotasunez defendatzen dugunak ere".
Jaurlaritzak Edurne Egaña aholkulari izendatu du, EKPren zuzendari kargutik kendu eta biharamunean
Egaña hainbat auzibidetan egon da nahastuta, Donostiako portuko amarralekuak esleitzeko prozesuetan egon diren ustezko irregulartasunengatik. Alderdi Popularrak aurreratu du izendapena Eusko Legebiltzarrera eramango duela eta erantzukizun politikoak eskatuko dituela.
Pradales lehendakariak gazteak indarkeria baztertzearen garrantziaz jabetzearen beharra azpimarratu du
Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko terrorismoaren eta legez kanpoko poliziaren indarkeriaren "garai ilunak" ezagutu ez zituzten gazteei adierazi nahi izan die indarkeriak ez duela "lekurik gure gizartean", eta "sufrimendu amaigabea" baino ez duela ekartzen. Pradales izan da buru Memoriaren Euskal Institutuak, Gogora Institutuak, Memoriaren Eguna dela eta antolatu duen ekitaldian.
Indarkeriak ez duela lekurik gazteei transmititzeko beharra nabarmendu du Pradales lehendakariak
Memoriaren Egunaren harira Gogora Institutuak antolatutako ekitaldian, "akatsak ez errepikatzeko" iraganetik ikasi behar dela azpimarratu du lehendakariak. Halaber, ohartarazi du demokrazia eta giza eskubideak ez daudela ziurtatuta.
Rosa Zarra Poliziaren ekintzaren biktima izan zela aitortu izana baliogabetzeko eskatu du Esanek
"Ekintza hau irain onartezina da ertzainentzat, egiaren aurkako iraina eta iraganeko manipulazio politikoa, euskal polizia kriminalizatzeko eta justiziak duela hamarkada batzuk itxi zituen zauriak berriz irekitzeko helburu bakarrarekin", dio Esanek.
Lore eskaintza, Eusko Legebiltzarrean, Memoriaren Eguna ospatzeko
EAJko, EH Bilduko, PSE-EEko eta Sumarreko legebiltzarkideek lore eskaintza egin dute biktimei eskainitako "Gauerdiko Iparrorratza" eskulturaren aurrean. PPk eta Voxek ez dute parte hartu, horrelako ekintzek biktima mota eta indarkeria mota desberdinak "nahasten" dituztelako. Lore eskaintzaren ostean, Etxeratek salbuespen politikek eragindako biktimak omentzeko egin duten bilkuran parte hartu dute EH Bilduko legebiltzarkideek.
Perez Iglesiasek "arrazionaltasun" falta ikusten du EHUren eskaeretan, eta zalantzan jartzen du "adostasunerako tartea" dagoenik, "hain maximalistak" izanda
Eusko Jaurlaritzako Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza sailburu Juan Ignacio Perez Iglesias EHUko errektore Joxerramon Bengoetxearekin izango duen bilerara joango da, "guztiaz hitz egiteko", esan duenez, eta, bere ustez, EHUren eskarietan falta den "arrazionaltasuna sartzeko" asmoz, "zenbatekoari, prozedurei eta epeei" dagokienez. Hala ere, onartu du kezkatuta dagoela "zein den benetan akordioak" lortu ahal izateko "marjina" hain "planteamendu maximalistarekin". Bengoetxeak euskal unibertsitate publikoaren finantzaketari buruz egindako adierazpenak direla eta, azken egunotan EHUko errektorearekin izandako desadostasunen ondoren, sailburuak azaldu du, Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean, "askotan" komunikatu direla biak, eta "tonua murrizteko beharra" aipatu dutela. Jatorrizko adierazpenak, gaztelaniaz.