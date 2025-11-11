Dos periodistas aseguran que tuvieron conocimiento de la confesión de la pareja de Ayuso antes que el fiscal general

Tanto el periodista de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, como el exsubdirector de El País, José Manuel Romero, han asegurado ante el Tribunal Supremo que tuvieron conocimiento del correo de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, antes de que esa información llegará a manos del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ante la pregunta de la Fiscalía, Campos ha negado que su fuente fuese el fiscal general, y ha relatado cómo consiguió acceder la tarde del 13 de marzo al email del 2 de febrero de 2024 en la que González Amador se ofrecía a reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evitar la cárcel. Según ha explicado, lo hizo horas antes de que El Mundo publicara a las 21:29 una información, basada en otro correo, en la que se aseguraba que era Fiscalía la que había ofrecido un pacto a la defensa de la pareja de Ayuso.

Campos ha insistido en que llegó a ver el contenido del correo pasadas las 15:34 del 13 de marzo. Según las pesquisas, García Ortiz no tuvo acceso a la cadena de emails hasta las 21:59 horas.

El periodista ha declarado que, aunque llamó por teléfono al fiscal general aquella noche, no llegó a hablar con él. "Saltó el buzón de voz", ha aseverado, al tiempo que ha dicho que "nunca" ha tenido una "relación personal o profesional intensa con Álvaro García Ortiz".

También ha declarado en calidad de testigo el exsubdirector de El País, José Manuel Romero, quien ha asegurado que sabía desde el día 12 de marzo que la defensa de González Amador buscaba pactar.

Romero ha asegurado que el fiscal general no era su fuente, y ha añadido que le informó “una fuente muy solvente” de Fiscalía de la Comunidad de Madrid, la que le dio, además, el nombre del abogado de la defensa, Carlos Neira.

Otros tres periodistas de El País han declarado este martes para ratificar lo narrado por Romero.

La última en comparecer ha sido una periodista de ElPlural, que se ha acogido al secreto profesional para no revelar quién le envió la imagen del correo del 2 de febrero que publicó la mañana del 14 de marzo.