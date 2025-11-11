Epaiketa
Bi kazetarik ziurtatu dute fiskal nagusiak baino lehenago izan zutela Ayusoren bikotekidearen akordioaren berri

‘El País’ egunkariko zuzendariorde ohiak azaldu duenez, bere iturria Madrilgo Erkidegoko Fiskaltzakoa zen.

MADRID, 11/11/2025.- El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sale del Tribunal Supremo (TS), que este martes ha celebrado la cuarta jornada del juicio que se sigue contra él, por presunta revelación de secretos en relación con un correo electrónico en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos fiscales de su cliente. EFE/ SERGIO PEREZ

Alvaro Garcia Ortiz, gaur, Auzitegi Gorenera iritsi denean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Miguel Angel Campos Cadena SER-eko kazetariak eta Jose Manuel Romero El País egunkariko zuzendariorde ohiak Auzitegi Gorenean adierazi dutenez, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen bikotekide Alberto Gonzalez Amadorren defentsaren emailaren berri izan zuten, informazio hori Estatuko fiskal nagusi Alvaro Garcia Ortizen eskuetara iritsi aurretik.

Fiskaltzaren galderaren aurrean, Camposek ukatu egin du bere iturria fiskal nagusia izatea, eta martxoaren 13ko arratsaldean 2024ko otsailaren 2ko posta elektronikoa nola lortu zuen azaldu du. Email horretan, Gonzalez Amadorrek bi delitu fiskal aitortzen zituen, kartzela saihesteko itun baten truke. Kazetariak azaldu duenez, El Mundo-k 21:29an beste mezu elektroniko batean oinarritutako informazio bat argitaratu baino ordu batzuk lehenago izan zuen gaiaren berri; egunkari horren albisteak Ayusoren bikotearen defentsari Fiskaltzak itun bat eskaini ziola ziurtatzen zuen.

Camposek berretsi du martxoaren 13ko 15:34ak aldera iritsi zela mezuaren edukia ikustera. Ikerketen arabera, Garcia Ortizek 21:59ak arte ezin izan zuen email-katearen berri izan.

Kazetariak adierazi du, gau hartan fiskal nagusiari telefonoz deitu bazion ere, ez zuela berarekin hitz egin. "Ahots-postontzia saltatu zuen", baieztatu du, eta "inoiz" ez duela "Alvaro Garcia Ortizekin harreman pertsonal edo profesional sendorik izan" esan du.

Jose Manuel Romero El País egunkariko zuzendariorde ohiak ere lekuko gisa deklaratu du, eta martxoaren 12tik Gonzalez Amadorren defentsak akordioa lortu nahi zuela bazekiela adierazi du.

Romerok esan du fiskal nagusia ez zela bere iturria, eta gaineratu du Madrilgo Erkidegoko Fiskaltzaren "iturri fidagarri" batek eman ziola guztiaren berri. Iturri horrek, gainera, Carlos Neira defentsako abokatuaren izena eman zion.

El País egunkariko beste hiru kazetarik deklaratu dute astearte honetan, Romerok kontatutakoa berresteko.

ElPlural-eko kazetari bat izan da deklaratzen azkena. Sekretu profesionalari heldu dio, martxoaren 14ko goizean argitaratu zuen otsailaren 2ko postaren irudia nork bidali zion ez jakinarazteko.

