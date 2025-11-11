Bi kazetarik ziurtatu dute fiskal nagusiak baino lehenago izan zutela Ayusoren bikotekidearen akordioaren berri
‘El País’ egunkariko zuzendariorde ohiak azaldu duenez, bere iturria Madrilgo Erkidegoko Fiskaltzakoa zen.
Miguel Angel Campos Cadena SER-eko kazetariak eta Jose Manuel Romero El País egunkariko zuzendariorde ohiak Auzitegi Gorenean adierazi dutenez, Isabel Diaz Ayuso Madrilgo presidentearen bikotekide Alberto Gonzalez Amadorren defentsaren emailaren berri izan zuten, informazio hori Estatuko fiskal nagusi Alvaro Garcia Ortizen eskuetara iritsi aurretik.
Fiskaltzaren galderaren aurrean, Camposek ukatu egin du bere iturria fiskal nagusia izatea, eta martxoaren 13ko arratsaldean 2024ko otsailaren 2ko posta elektronikoa nola lortu zuen azaldu du. Email horretan, Gonzalez Amadorrek bi delitu fiskal aitortzen zituen, kartzela saihesteko itun baten truke. Kazetariak azaldu duenez, El Mundo-k 21:29an beste mezu elektroniko batean oinarritutako informazio bat argitaratu baino ordu batzuk lehenago izan zuen gaiaren berri; egunkari horren albisteak Ayusoren bikotearen defentsari Fiskaltzak itun bat eskaini ziola ziurtatzen zuen.
Camposek berretsi du martxoaren 13ko 15:34ak aldera iritsi zela mezuaren edukia ikustera. Ikerketen arabera, Garcia Ortizek 21:59ak arte ezin izan zuen email-katearen berri izan.
Kazetariak adierazi du, gau hartan fiskal nagusiari telefonoz deitu bazion ere, ez zuela berarekin hitz egin. "Ahots-postontzia saltatu zuen", baieztatu du, eta "inoiz" ez duela "Alvaro Garcia Ortizekin harreman pertsonal edo profesional sendorik izan" esan du.
Jose Manuel Romero El País egunkariko zuzendariorde ohiak ere lekuko gisa deklaratu du, eta martxoaren 12tik Gonzalez Amadorren defentsak akordioa lortu nahi zuela bazekiela adierazi du.
Romerok esan du fiskal nagusia ez zela bere iturria, eta gaineratu du Madrilgo Erkidegoko Fiskaltzaren "iturri fidagarri" batek eman ziola guztiaren berri. Iturri horrek, gainera, Carlos Neira defentsako abokatuaren izena eman zion.
El País egunkariko beste hiru kazetarik deklaratu dute astearte honetan, Romerok kontatutakoa berresteko.
ElPlural-eko kazetari bat izan da deklaratzen azkena. Sekretu profesionalari heldu dio, martxoaren 14ko goizean argitaratu zuen otsailaren 2ko postaren irudia nork bidali zion ez jakinarazteko.
Zure interesekoa izan daiteke
Arantxa Tapiak hartuko du Sabino Arana Fundazioaren presidentetza, Mireia Zarateren ordez
Iñigo Urkulluk lehendakari zeneko Garapen Ekonomikoko sailburu ohiak kargu sinbolikoa beteko du EAJn, Aitor Estebanek bultzatutako birkonfigurazioaren barruan.
'La base y la cruz' proposamenak irabazi du Erorien Haranari beste esanahi bat emateko proiektuen lehiaketa
Epaimahaiaren arabera, monumentu multzoari eta inguruari buruzko "beste ikuspegi bat" ematen du proiektuak, topaketari eta elkarrizketari bide ematen diolako. Naturak garrantzi handia hartu du espazio berrian.
Feijook Perez Llorca izendatu du Mazon ordezkatzeko hautagai gisa
PPko iturriek jakinarazi dutenez, datozen egunetan deituko dute inbestidura saioa, "Valentziako Erkidegoari ahalik eta azkarren egonkortasuna emateko".
Jon Insausti: "Udalak ez die uko egingo ez plakari ez Rosa Zarraren memoriari"
Donostiako alkateak berretsi egin du Udalak Rosa Zarraren memoriarekin duen konpromisoa, Zarra Poliziaren ekintzaren biktima izan zela aitortu izana baliogabetzeko Esanek egindako eskaeraren ostean. Hain zuzen ere, haren oroimenez jarritako plakari eraso egin diote. Esan sindikatuak erasoa gaitzetsi du azpimarratuz "onartezina" dela, "eta ez duela Ertzaintza ordezkatzen, ezta zintzotasunez defendatzen dugunak ere".
Jaurlaritzak Edurne Egaña aholkulari izendatu du, EKPren zuzendari kargutik kendu eta biharamunean
Egaña hainbat auzibidetan egon da nahastuta, Donostiako portuko amarralekuak esleitzeko prozesuetan egon diren ustezko irregulartasunengatik. Alderdi Popularrak aurreratu du izendapena Eusko Legebiltzarrera eramango duela eta erantzukizun politikoak eskatuko dituela.
Pradales lehendakariak gazteak indarkeria baztertzearen garrantziaz jabetzearen beharra azpimarratu du
Imanol Pradales lehendakariak Euskadiko terrorismoaren eta legez kanpoko poliziaren indarkeriaren "garai ilunak" ezagutu ez zituzten gazteei adierazi nahi izan die indarkeriak ez duela "lekurik gure gizartean", eta "sufrimendu amaigabea" baino ez duela ekartzen. Pradales izan da buru Memoriaren Euskal Institutuak, Gogora Institutuak, Memoriaren Eguna dela eta antolatu duen ekitaldian.
Indarkeriak ez duela lekurik gazteei transmititzeko beharra nabarmendu du Pradales lehendakariak
Memoriaren Egunaren harira Gogora Institutuak antolatutako ekitaldian, "akatsak ez errepikatzeko" iraganetik ikasi behar dela azpimarratu du lehendakariak. Halaber, ohartarazi du demokrazia eta giza eskubideak ez daudela ziurtatuta.
Rosa Zarra Poliziaren ekintzaren biktima izan zela aitortu izana baliogabetzeko eskatu du Esanek
"Ekintza hau irain onartezina da ertzainentzat, egiaren aurkako iraina eta iraganeko manipulazio politikoa, euskal polizia kriminalizatzeko eta justiziak duela hamarkada batzuk itxi zituen zauriak berriz irekitzeko helburu bakarrarekin", dio Esanek.
Lore eskaintza, Eusko Legebiltzarrean, Memoriaren Eguna ospatzeko
EAJko, EH Bilduko, PSE-EEko eta Sumarreko legebiltzarkideek lore eskaintza egin dute biktimei eskainitako "Gauerdiko Iparrorratza" eskulturaren aurrean. PPk eta Voxek ez dute parte hartu, horrelako ekintzek biktima mota eta indarkeria mota desberdinak "nahasten" dituztelako. Lore eskaintzaren ostean, Etxeratek salbuespen politikek eragindako biktimak omentzeko egin duten bilkuran parte hartu dute EH Bilduko legebiltzarkideek.