El debate del salario mínimo vasco llega al Parlamento sin apoyos para prosperar
Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, será quien intervenga en nombre de todos los sindicatos para defender la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la creación de un salario mínimo vasco. El debate comenzará a las nueve y media de la mañana, pero todo apunta a que la propuesta quedará bloqueada, ya que PNV y PSE han adelantado su rechazo a la tramitación.
El Gobierno Vasco sostiene que la fijación del salario mínimo interprofesional es una competencia exclusiva del Estado y que este debate debe darse en el marco de la negociación colectiva entre sindicatos y patronal. Si se confirma ese voto negativo, la vía legal iniciada por los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde quedará cerrada.
Ayer, las centrales sindicales realizaron un último intento de presión con una manifestación en Bilbao en la que participaron miles de personas. Reclamaron que se respete “la voluntad ciudadana” expresada en las 138.000 firmas y denunciaron el “bloqueo” de Confebask, que también se ha negado a negociar la propuesta en el ámbito laboral.
