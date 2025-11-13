LANBIDEARTEKO GUTXIENEKO SOLDATA PROPIOA

Gutxieneko soldata propioaren eztabaida aurrera egiteko babesik gabe eztabaidatuko da gaur Legebiltzarrean

9: 30etatik aurrera, ELAk, LABek, ESK-k, Steilasek, Hiruk eta Etxaldek Herri Ekimen Legegilea defendatuko dute (138.000 sinadura alde dituena) Eusko Legebiltzarrean, baina emaitza erabakita dagoela dirudi: EAJk eta PSE-EEk tramitazioaren aurka bozkatuko dute, Eusko Jaurlaritzaren irizpidearen ildotik.

Gutxieneko soldata propioaren aldeko manifestazioa. Argazkia: EITB

Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak hartuko du hitza sindikatu guztien izenean, euskal gutxieneko soldata bat sortzea eskatzen duen Herri Ekimen Legegilea defendatzeko. Eztabaida goizeko bederatzi eta erdietan hasiko da, baina badirudi proposamena blokeatuta geratuko dela, EAJk eta PSEk tramitazioaren aurka daudela aurreratu baitute.

Eusko Jaurlaritzak dio lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzea Estatuaren eskumen esklusiboa dela eta eztabaida hori sindikatuen eta patronalaren arteko negoziazio kolektiboaren esparruan egin behar dela. Ezezko boto hori berresten bada, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek hasitako legezko bidea itxita geratuko da.

Atzo, sindikatuek azken presio-saiakera bat egin zuten, Bilbon milaka pertsonak parte hartu zuten manifestazio batekin. 138.000 sinaduretan adierazitako "herritarren borondatea" errespetatzeko eskatu zuten, eta Confebasken "blokeoa" salatu zuten, lan-esparruan ere proposamena negoziatzeari uko egin baitio.

EHKSk antifaxismoaren "kriminalizazioa" salatu du

Alderdi instituzionalen "hipokrisia antifaxista agerian" geratzen ari dela azpimarratu ostean, EHKSren bozeramaile Garazi Navarrok adierazi du "erakundeak ateak irekitzen" ari zaizkiola "faxismoari, pasibotasun osoz". Halaber, adierazi du eskuin muturra "nahi duen guztia" egiten ari dela sare sozialetan, komunikabideetan eta kalean, faxismoaren apologia eginez, lokal antifaxistei zein sindikalei su emanez, gezurrak eta buloak zabalduz, militante sozialak kolpatuz, etab".

