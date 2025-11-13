Gutxieneko soldata propioaren eztabaida aurrera egiteko babesik gabe eztabaidatuko da gaur Legebiltzarrean
9: 30etatik aurrera, ELAk, LABek, ESK-k, Steilasek, Hiruk eta Etxaldek Herri Ekimen Legegilea defendatuko dute (138.000 sinadura alde dituena) Eusko Legebiltzarrean, baina emaitza erabakita dagoela dirudi: EAJk eta PSE-EEk tramitazioaren aurka bozkatuko dute, Eusko Jaurlaritzaren irizpidearen ildotik.
Mitxel Lakuntza ELAko idazkari nagusiak hartuko du hitza sindikatu guztien izenean, euskal gutxieneko soldata bat sortzea eskatzen duen Herri Ekimen Legegilea defendatzeko. Eztabaida goizeko bederatzi eta erdietan hasiko da, baina badirudi proposamena blokeatuta geratuko dela, EAJk eta PSEk tramitazioaren aurka daudela aurreratu baitute.
Eusko Jaurlaritzak dio lanbide arteko gutxieneko soldata ezartzea Estatuaren eskumen esklusiboa dela eta eztabaida hori sindikatuen eta patronalaren arteko negoziazio kolektiboaren esparruan egin behar dela. Ezezko boto hori berresten bada, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru eta Etxalde sindikatuek hasitako legezko bidea itxita geratuko da.
Atzo, sindikatuek azken presio-saiakera bat egin zuten, Bilbon milaka pertsonak parte hartu zuten manifestazio batekin. 138.000 sinaduretan adierazitako "herritarren borondatea" errespetatzeko eskatu zuten, eta Confebasken "blokeoa" salatu zuten, lan-esparruan ere proposamena negoziatzeari uko egin baitio.
Edurne Egañaren agintaldian Euskal Kirol Portuek egindako esleipen guztien legezkotasuna defendatu du EAJk
Eusko Jaurlaritzak urriaren 28an kendu zuen Edurne Egaña EPKko zuzendari kargutik, eta Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantza gaietarako aholkulari izendatu zuen.
Sanchezentzat "bereziki mingarria" da Juan Carlos I.ak Franco diktadorea goraipatzea
Ione Belarra Podemoseko bozeramaileak monarkiaren inguruko erreferendum bat eskatu du, eta Alberto Nuñez Feijoo PPko buruari oso larria iruditu zaio Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea Estatuburu ohia kritikatzea.
Fiskal nagusiak berretsi du ez zuela filtratu Diaz Ayusoren bikotekideari buruzko mezu elektronikoa
2024ko otsailaren 2an Alberto Gonzalez Amadorren (Madrilgo presidentearen bikotekidea) abokatuaren mezu bat filtratzea leporatzen diote fiskal nagusiari. Mezu horretan, Ayusoren bikotekideak Ogasunaren aurkako bi delitu aitortzen zituen, iruzurra egiteagatik haren kontra zabaldutako auzian akordio bat lortzeko asmoz.
2000 eta 1996an egindako atentatuengatik ETAko hiru buruzagi ohi Espainiako Estatuaren esku uzteko baimena eman du Frantziak
Juan Antonio Olarra Guridi, Ainhoa Mugica Goñi eta Javier Garcia Gaztelu, ‘Txapote’, dira.
Aurrekontuak PPrekin eta EH Bildurekin adostea "ezinezkoa" dela ohartarazi du Arnaldo Otegik
"PSEk ulertu behar du ezin dituela aurrekontuak PPrekin adostu", besteak beste, "alderdaren presidentea kartzelan sartu nahi duen alderdia" delako, adierazi du EH Bilduren idazkari orokorrak ETB2ko En Jake saioan.
Iratxe Sorzabal ETAko buru ohiak tortura-kasua berriro irekitzeko eskatu du
Auzitegi Nazionalak Sorzabal Irungo mugan atentatu bat egiteagatik absolbitu zuten, atxiloketan tratu txarrak jasan zituela frogatuta geratu delako. Horren ostean erabaki dute kasua berriz irekitzeko eskatzea.
EHKSk antifaxismoaren "kriminalizazioa" salatu du
Alderdi instituzionalen "hipokrisia antifaxista agerian" geratzen ari dela azpimarratu ostean, EHKSren bozeramaile Garazi Navarrok adierazi du "erakundeak ateak irekitzen" ari zaizkiola "faxismoari, pasibotasun osoz". Halaber, adierazi du eskuin muturra "nahi duen guztia" egiten ari dela sare sozialetan, komunikabideetan eta kalean, faxismoaren apologia eginez, lokal antifaxistei zein sindikalei su emanez, gezurrak eta buloak zabalduz, militante sozialak kolpatuz, etab".
Sanchezek "ganorazko politika" egiteko eskatu dio Juntsi, "blokeo jarrerarekin bat egin beharrean"
Diputatuen Kongresuko Osoko Bilkuran egin duen lehen hitzaldian, Espainiako Gobernuko presidentea Carles Puigdemonten alderdiari zuzendu zaio, espreski aipatu gabe eta, zeharka ere, jendearen bizitza hobetzea helburu duten legeak bertan behera uzteko arrazoiak eskatu dizkio.
Pradalesek Estatutua betetzeko eskatu dio Sanchezi: "Konfiantza eraikitzea zaila da; galtzea, berriz, erraza"
Lehendakariak ohartarazi du "arduragabekeria politikoa desafekzioaren, populismoaren eta olatu antidemokratikoen pizgarria" dela, hala Espainian nola Euskadin.