El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido este jueves de que la última palabra sobre la aplicación de la ley de amnistía "la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria" a pesar del informe favorable del abogado general de la Unión Europea.

En un mensaje en X, Puigdemont ha reaccionado a las conclusiones del informe, en las que el abogado defiende que la ley de amnistía no es una "autoamnistía", es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los CDR, y que los gastos del proceso independentista de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE.

"Hoy, el abogado general de la UE ha dejado en evidencia la indecente estrategia de la dilación y la manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad, y a todo el mundo: desde los acusados falsamente de terroristas -y, en algunos casos, condenados- por una malversación inexistente", ha señalado el expresidente de la Generalitat.