Puigdemont avisa de que la última palabra sobre la amnistía la tienen unos jueces que buscan "salvar la patria"
Junts, ERC y el Gobierno español han celebrado el aval del abogado de la UE a la amnistía. El PP, por su parte, considera que el Abogado General del TJUE ratifica que con la ley de amnistía se "vulneró el Estado de Derecho".
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha advertido este jueves de que la última palabra sobre la aplicación de la ley de amnistía "la tienen unos jueces que se sintieron llamados a salvar la patria" a pesar del informe favorable del abogado general de la Unión Europea.
En un mensaje en X, Puigdemont ha reaccionado a las conclusiones del informe, en las que el abogado defiende que la ley de amnistía no es una "autoamnistía", es aplicable tanto a los delitos de malversación como a los de terrorismo de los que han sido acusados los miembros de los CDR, y que los gastos del proceso independentista de 2017 no afectaron a los intereses financieros de la UE.
"Hoy, el abogado general de la UE ha dejado en evidencia la indecente estrategia de la dilación y la manipulación con la intención de bloquear la aplicación de la ley de amnistía en su totalidad, y a todo el mundo: desde los acusados falsamente de terroristas -y, en algunos casos, condenados- por una malversación inexistente", ha señalado el expresidente de la Generalitat.
Más reacciones
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha urgido este jueves al Tribunal Constitucional (TC) a que "tome nota" del informe del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía y resuelva los recursos que tiene pendientes para su aplicación. "Hoy es un pequeño paso procesal, pero es un gran paso para el retorno de nuestros exiliados", ha asegurado Turull en una rueda de prensa en la sede del partido tras conocerse el informe del abogado general de la UE.
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha confiado en que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) adopte la misma posición y así se "allane el camino" para que el Tribunal Constitucional aplique la ley. "Celebramos que el abogado general de la UE avale con su posicionamiento las mismas tesis que nosotros hemos defendido siempre y esperamos que así lo confirme también el Tribunal de Justicia de la UE cuando acabe adoptando una posición definitiva sobre la materia", ha indicado Junqueras, que sigue a la espera de la aplicación de la amnistía para dejar de estar inhabilitado.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de "victoria rotunda" el informe de conclusiones del abogado general de la Unión Europea sobre la ley de amnistía porque dice "con toda claridad" que la norma "es conforme a derecho europeo" y ha expresado la satisfacción del Gobierno.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, considera que el Abogado General del Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea confirma que con la ley de amnistía se "vulneró el Estado de Derecho. Según ha añadido, esa norma es "una autoamnistía" que se elaboró para "comprar" la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Te puede interesar
CTB rechaza la propuesta de Diputación para extender al 20 de febrero los descuentos en transportes
La institución foral mantiene su intención de prorrogar las actuales medidas tarifarias y seguirá trabajando para alcanzar un acuerdo con el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB).
Chivite dice que en su Gobierno no hay "ningún indicio" de corrupción: "No me harán caer, no lo van a conseguir"
En su intervención en el pleno del Parlamento, que se ha prolongado por espacio de una hora y media, Chivite ha afirmado que "tan antisistema es cruzar contenedores como expandir bulos que debilitan las instituciones y la democracia". "No se extrañen cuando la ultraderecha les pase por encima, porque son ustedes quienes les están haciendo el trabajo sucio", ha trasladado a quienes insinúan corrupción en el Ejecutivo.
Ansola: "El PNV es el único partido que, excepto con Vox, tiene las puertas abiertas a negociar con todos los demás partidos"
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el presidente del Bizkai Buru Batzar ha señalado, además, que el Departamento de Seguridad impulsa la "transparencia" en la publicación del orígen de los detenidos.
Mitxel Lakuntza: "Negar el debate de esta Iniciativa Legislativa Popular es renegar del autogobierno"
El secretario general de ELA ha advertido de que no admitir a trámite esta iniciativa "constituiría una barbaridad, un fraude antidemocrático", dado que la ILP es "el único mecanismo a disposición de la ciudadanía para intervenir directamente en las labores legislativas".
El Parlamento vasco rechaza la ILP para establecer un salario mínimo propio para Euskadi
La propuesta, impulsada por varios sindicatos y avalada por 138.000 firmas, ha recibido 44 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) y 27 a favor (EH Bildu y Sumar), y no será debatida en la Cámara autonómica. Los defensores de la iniciativa han denunciado un bloqueo democrático que impide a la ciudadanía intervenir directamente en la legislación.
Zupiria advierte de una manifestación no comunicada convocada para el sábado en Bilbao
El consejero de Seguridad ha querido remarcar una manifestación, "que no ha sido comunicada a la Ertzaintza, convocada y organizada por los grupos ultras que apoyan a nuestros principales clubes de fútbol". "Me gustaría que termináramos la jornada del sábado celebrando que todo haya transcurrido con normalidad y lo último que desearía es que tuviéramos un nuevo debate sobre el modelo policial de este país", ha apuntado.
El debate del salario mínimo vasco llega al Parlamento sin apoyos para prosperar
A partir de las 9:30, ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde defenderán en el Parlamento Vasco la Iniciativa Legislativa Popular avalada por 138.000 firmas, aunque el resultado parece ya decidido: PNV y PSE-EE votarán en contra de su tramitación, en línea con el criterio del Gobierno Vasco.
El PNV defiende la legalidad de todas las adjudicaciones de Euskal Kirol Portuak en el mandato de Edurne Egaña
El Gobierno Vasco cesó a Egaña el 28 de octubre de su cargo de directora de EPK y la nombró asesora en Asuntos Agropecuarios y Pesqueros.
Sánchez ve "especialmente doloroso" que Juan Carlos I elogie al dictador Franco
La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha pedido un referéndum sobre la monarquía y al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha parecido muy grave que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, critique al exjefe del Estado.