Amnistiari buruzko azken hitza “aberria salbatu” nahi dute epaileek dutela ohartarazi du Puigdemontek

EBko abokatu nagusiak amnistia legearen inguruan emandako iritziaren inguruko balorazio ezberdinak egin dituzte aldeek. EBko abokatu nagusiak amnistia legeari babesa eman diola iritzi diote Junts, ERC eta Espainiako Gobernuak.  PPren ustez, berriz, amnistia legeak zuzenbide estatuaren printzipioak "urratu" dituela ondorioztatu du Europar Batasuneko abokatu nagusiak. 

GRAFCAT4046. PERPIÑÁN (FRANCIA), 27/10/2025.- El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, este lunes durante una comparecencia ante los medios sin admitir preguntas, después de la reunión de la dirección ejecutiva de JxCat, en la que ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que a partir de ahora ya no podrá contar con la mayoría que permitió su investidura: "Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá ejercer el gobierno". EFE/David Borrat

Carles Puigdemont (Junts), artxiboko irudi batean. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Europar Batasuneko abokatu nagusiak amnistia legeari buruzko bere balorazioa jakinarazi berritan, lehen balorazioa egin du Carles Puigdemont Kataluniako Generalitateko presidente ohiak. Juntseko presidente ere badenak ohartarazi duenez, "aberria salbatu" nahi duten Espainiako epaileek izango dutela auziari buruzko azken hitza. 

Abokatu nagusiaren esanetan, Kataluniako prozesuagatik zigortutakoei ezarritako amnistia legea, "ez da autoamnistia bat". 

X sare sozialean argitaratutako mezu batean Puigdemontek adierazi duenez, EBko abokatu nagusiak agerian utzi du amnistia legearen aplikazioa luzatzeko eta blokeatzeko Espainiaren aldetik dagoen "estrategia lotsagabea". 

Erreakzio gehiago

Jordi Turull Juntseko idazkari nagusiak Auzitegi Konstituzionalari eskatu dio EBko abokatu nagusiaren txostena aintzat hartzeko eta amnistiaren aplikazioa eskatuz mahai gainean dituen helegiteak ebazteko. Gaurkoa pauso bat dela onartu du Turullek, erbesteratutako kideen itzulera ekar dezakeena. 

Oriol Junqueras ERCko presidenteak bere aldetik azpimarratu du, Europako Justizia Auzitegi Nagusiak abokatu orokorraren iritzi beha hartzen badu bidea nabarmen erraztuko zaiela Auzitegi Konstituzionalean Kataluniako buruzagi independentistek ezarri dituzten helegiteei.

Espainiako Gobernuaren izenean, Felix Bolaños Justizia ministroak "garaipen handia" dela azpimarratu du, araua Europako zuzenbidearen araberakoa dela "argi eta garbi" ondorioztatu duela iritzita. 

Cuca Gamarra PPko ordezkariaren esanetan, berriz, abokatu orokorrak bere txostenean baieztatu du amnistia legeak zuzenbide estatuaren printzipioak urratzen dituela, "autoamnistia" dela eta Pedro Sanchezen inbestidura "erosteko" egin zela. 

