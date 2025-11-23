DECLARACIONES
Aitor Esteban reivindica al PNV como el verdadero antifascismo, que "no recurre ni a la violencia ni al miedo"

SUKARRIETA (BIZKAIA) 23/11/2025.- El presidente del PNV, Aitor Esteban (d) y el lehendakari, Imanol Pradales (2d) participan en una ofrenda floral con motivo del 122 aniversario de la muerte del fundador del PNV, Sabino Arana, este sábado en Sukarrieta, Bizkaia, . EFE/ Luis Tejido
Euskaraz irakurri: EAJ faxismoaren aurka betidanik agertu den alderdia dela aldarrikatu du Aitor Estebanek
El presidente del EBB subraya que los jeltzales encarnan un antifascismo basado en la coherencia democrática y no en las armas del propio autoritarismo. Además, se ha mostrado crítico con quienes alternan una imagen institucional y otra antisistema. 

EAJ-PNV Partidos Políticos Comunidad Autonóma Vasca Política

