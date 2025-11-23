EAJ faxismoaren aurka betidanik agertu den alderdia dela aldarrikatu du Aitor Estebanek
"Faxismoaren aurkako borroka gure odol-zainetan daramagu", azpimarratu du EBBko presidenteak, eta Europako demokrazia "jokoan" dagoela ohartarazi du. "40 urteko errepresioa jasan genuen Francoren diktaduran: alderdiaren ilegalizazioa, gure hizkuntzaren debekua eta erbestea", gaineratu du Estebanek.
Fiskal nagusia errugabea dela uste du Sanchezek
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak esan du Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusia errugabea dela sinesten jarraitzen duela. Gaineratu du ez datorrela bat Auzitegi Gorenaren epaiarekin, baina uste du ez duela zentzurik indultu bati buruz hitz egiteak.
EH Bilduk dio EAJk eta PSE-EEk PPrekin dituzten itunak Euskadiren "agindu demokratiko eta balioen aurkakoak" direla
Arkaitz Rodriguez EH Bilduko Ekintza Politikoko idazkariak larunbatean izandako manifestazioaren balorazio positiboa egin du. Euskal gizartearen izaera antifaxista goraipatu, eta bidelagunak ondo aukeratzeko eskatu du.
Honela daude antolatuta Arabako kontzejuak
Alderdi politikorik gabeko sistema honek parte hartze kolektiboa du oinarri. Herritarrek asanblea bidez banatzen dituzte ardurak. Horrela antolatzen dira Arabako herrixka batzuetan.
Demokraziaren eta bizikidetzaren defentsan indar politikoek bat egiteko eskatu du Justizia sailburuak
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Maria Jesus San Josek nabarmendu du gizarte demokratiko batek gertatutakoa gogoratu behar duela, errepika ez dadin. Ildo horretatik, Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak esan du eskubideak zaindu egin behar direla gal ez daitezen.
EH Bilduk konpromiso politiko eta soziala berretsi du autoritarismoaren aurrean
Koalizio abertzaleak ziurtatu du beste indar politiko eta sindikalekin batera beharrezko erabaki instituzional guztiak hartuko dituela autoritarismoa geldiarazteko, eta azpimarratu du inoiz ez duela eskuin muturreko gobernurik onartuko bere botoak erabakigarriak diren tokietan.
Otegi: "Ziurtasuna gara bizi dugun garaiotan, eta etorkizunaren bermea Euskal Herriko gehiengo sozialentzat"
EH Bilduko idazkari nagusiaren hitzekin amaitu da gaur arratsalderako Bilboko kaleetan deituta zegoen manifestazioa. Otegik esan du euskal herritarren aurrean duten konpromisoetako bat dela “hartu beharreko erabaki politiko eta instituzional guztiak hartzea”.
Igande honetan egiten ari dira Arabako kontzejuetako hauteskundeak
30.000 pertsona baino gehiago daude botoa ematera deituta lurraldeko 333 kontzejuetan, Administrazio Batzarrak berritzeko. Batzar horiek landa-bideak, mendiak, iturriak, baso-ondarea eta bestelako ondasun publikoak kudeatzen dituzte.
Ultraeskuinak tratu txarren zerbitzura dagoen diskurtsoa duela esan du PSE-EEko presidenteak
Cristina Gonzalez PSE-EEko presidenteak esan du ultraeskuinak "erantzukizuna" duela indarkeria matxistan, hori gauzatzen dutenen zerbitzura jartzen den "giro politikoa" sortzen duelako.
Lau pertsona atxilotu dituzte urriaren 30ean Nafarroako Unibertsitatean izandako istiluengatik
Istiluak Nafarroako Unibertsitatearen inguruan jazo ziren, Vito Quiles eskuin muturreko ekintzaileak ekitaldi bat deitu ondoren. Azkenean, bertan behera utzi zuen deialdia.