EAJ faxismoaren aurka betidanik agertu den alderdia dela aldarrikatu du Aitor Estebanek

SUKARRIETA (BIZKAIA) 23/11/2025.- El presidente del PNV, Aitor Esteban (d) y el lehendakari, Imanol Pradales (2d) participan en una ofrenda floral con motivo del 122 aniversario de la muerte del fundador del PNV, Sabino Arana, este sábado en Sukarrieta, Bizkaia, . EFE/ Luis Tejido
18:00 - 20:00
EITB

Azken eguneratzea

"Faxismoaren aurkako borroka gure odol-zainetan daramagu", azpimarratu du EBBko presidenteak, eta Europako demokrazia "jokoan" dagoela ohartarazi du. "40 urteko errepresioa jasan genuen Francoren diktaduran: alderdiaren ilegalizazioa, gure hizkuntzaren debekua eta erbestea", gaineratu du Estebanek.

