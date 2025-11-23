AUZOLAN
Así están organizados los concejos alaveses

Horrela daude antolatuta Arabako kontzejuak
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Horrela daude antolatuta Arabako kontzejuak
author image

EITB

Última actualización

Este sistema sin partidos políticos se basa en la participación colectiva. Los ciudadanos se reparten las responsabilidades mediante asambleas. Así se organizan en algunas aldeas alavesas.

Araba-Álava Comunidad Autonóma Vasca Política

