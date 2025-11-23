AUZOLANA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Honela daude antolatuta Arabako kontzejuak

Horrela daude antolatuta Arabako kontzejuak
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Alderdi politikorik gabeko sistema honek parte hartze kolektiboa du oinarri. Herritarrek asanblea bidez banatzen dituzte ardurak. Horrela antolatzen dira Arabako herrixka batzuetan.

Araba Euskal Autonomia Erkidegoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X