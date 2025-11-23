Valoración
EH Bildu dice que los pactos de PNV y PSE con PP "van en sentido contrario al mandato democrático y valores" de Euskadi

Euskaraz irakurri: EH Bilduk esan du EAJk eta PSEk PPrekin dituzten itunak "agindu demokratikoaren eta Euskadiren balioen aurkakoak" direla

El secretario de Acción Política de EH Bildu, Arkaitz Rodríguez, ha destacado el carácter antifascista demostrado por la sociedad vasca en la manifestación de esta sábado y ha pedido elegir bien a los compañeros de viaje.

