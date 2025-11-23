Balorazioa
EH Bilduk dio EAJk eta PSE-EEk PPrekin dituzten itunak Euskadiren "agindu demokratiko eta balioen aurkakoak" direla

Arkaitz Rodriguez EH Bilduko Ekintza Politikoko idazkariak larunbatean izandako manifestazioaren balorazio positiboa egin du. Euskal gizartearen izaera antifaxista goraipatu, eta bidelagunak ondo aukeratzeko eskatu du.

EH Bildu Politika

