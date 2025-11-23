MEMORIA HISTÓRICA
La consejera de Justicia apela a la unidad entre diferentes fuerzas políticas en defensa de la democracia y la convivencia

La consejera de Justicia apela a la unidad de las diferentes fuerzas políticas en defensa de la democracia y la convivencia
Euskaraz irakurri: Demokraziaren eta bizikidetzaren defentsan indar politikoek bat egitea eskatu du Justizia sailburuak
EITB

En una entrevista en Radio Euskadi, María Jesús San José ha destacado que una sociedad democrática debe recordar lo ocurrido para que no se repita. En este sentido, la consejera de Justicia y Derechos Humanos sostiene que los derechos deben cuidarse para que no se pierdan.

