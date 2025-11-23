MEMORIA HISTORIKOA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Demokraziaren eta bizikidetzaren defentsan indar politikoek bat egiteko eskatu du Justizia sailburuak

La consejera de Justicia apela a la unidad de las diferentes fuerzas políticas en defensa de la democracia y la convivencia
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Maria Jesus San Josek nabarmendu du gizarte demokratiko batek gertatutakoa gogoratu behar duela, errepika ez dadin. Ildo horretatik, Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak esan du eskubideak zaindu egin behar direla gal ez daitezen.

Eusko Jaurlaritza Memoria Historikoa Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X