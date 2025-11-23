DECLARACIONES
Mikel Torres destaca la capacidad del PSE-EE para llegar a acuerdos con partidos de distinto signo

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: PSE-EEk alderdi ezberdinekin akordioak lortzeko duen gaitasuna azpimarratu du Mikel Torresek
author image

EITB

Última actualización

El secretario general de los socialistas vizcaínos ha asegurado este domingo que ser un partido transversal molesta a los demás, en alusión al PNV, EH Bildu, PP y Podemos.

PSE EE Comunidad Autonóma Vasca Gobierno Vasco Política

