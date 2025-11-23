PSE-EEk alderdi ezberdinekin akordioak lortzeko duen gaitasuna azpimarratu du Mikel Torresek
Bizkaiko sozialisten idazkari nagusiak igande honetan adierazi duenez, alderdi transbertsala izateak besteak (EAJ, EH Bildu, PP eta Podemos) gogaitzen ditu.
Astelehen honetan hasiko da Auzitegi Nazionalean Jordi Pujol Kataluniako presidente ohiaren aurkako epaiketa, ustez bere familia legez kanpo aberasteagatik
95 urteko presidente ohia ospitaleratuta egon da azaroaren erdialdetik joan den ostiralera arte, pneumoniak jota, eta epaiketa hasteko, bere osasun egoera dela eta epaiketara joan daitekeen eta Fiskaltzak berarentzat eskatzen duen 9 urteko kartzela-zigorrari aurre egiteko moduan legokeen ebatzi beharko da lehenbizi.
Sanchez ez dator bat fiskal nagusiari ezarritako zigorrarekin, baina indultuaz hitz egitea errefusatu du
Lehen aldiz hitz egin du Sanchezek Alvaro Garcia Ortiz fiskalari ezarritako zigorraz. Johannesburgon egin du, G20ko biltzarraren harira eman duen prentsaurrekoan. Auzitegi Gorenak bi urteko gaitasungabetzearekin eta 7.200 euroko isunarekin zigortu du fiskal nagusia.
Aitor Esteban: "EAJ faxismoaren aurka betidanik agertu den alderdia da"
Sabino Arana EAJren sortzailearen heriotzaren 122. urteurrenean egin ditu adierazpenok EBBko presidenteak, EH Bilduk Bilboko kaleetan manifestazio antifaxista egin eta biharamunean.
Fiskal nagusia errugabea dela uste du Sanchezek
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak esan du Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusia errugabea dela sinesten jarraitzen duela. Gaineratu du ez datorrela bat Auzitegi Gorenaren epaiarekin, baina uste du ez duela zentzurik indultu bati buruz hitz egiteak.
EAJ faxismoaren aurka betidanik agertu den alderdia dela aldarrikatu du Aitor Estebanek
"Faxismoaren aurkako borroka gure odol-zainetan daramagu", azpimarratu du EBBko presidenteak, eta Europako demokrazia "jokoan" dagoela ohartarazi du. "40 urteko errepresioa jasan genuen Francoren diktaduran: alderdiaren ilegalizazioa, gure hizkuntzaren debekua eta erbestea", gaineratu du Estebanek.
EH Bilduk dio EAJk eta PSE-EEk PPrekin dituzten itunak Euskadiren "agindu demokratiko eta balioen aurkakoak" direla
Arkaitz Rodriguez EH Bilduko Ekintza Politikoko idazkariak larunbatean izandako manifestazioaren balorazio positiboa egin du. Euskal gizartearen izaera antifaxista goraipatu, eta bidelagunak ondo aukeratzeko eskatu du.
Honela daude antolatuta Arabako kontzejuak
Alderdi politikorik gabeko sistema honek parte hartze kolektiboa du oinarri. Herritarrek asanblea bidez banatzen dituzte ardurak. Horrela antolatzen dira Arabako herrixka batzuetan.
Demokraziaren eta bizikidetzaren defentsan indar politikoek bat egiteko eskatu du Justizia sailburuak
Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, Maria Jesus San Josek nabarmendu du gizarte demokratiko batek gertatutakoa gogoratu behar duela, errepika ez dadin. Ildo horretatik, Justizia eta Giza Eskubideen sailburuak esan du eskubideak zaindu egin behar direla gal ez daitezen.
EH Bilduk konpromiso politiko eta soziala berretsi du autoritarismoaren aurrean
Koalizio abertzaleak ziurtatu du beste indar politiko eta sindikalekin batera beharrezko erabaki instituzional guztiak hartuko dituela autoritarismoa geldiarazteko, eta azpimarratu du inoiz ez duela eskuin muturreko gobernurik onartuko bere botoak erabakigarriak diren tokietan.