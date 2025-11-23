ADIERAZPENAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

PSE-EEk alderdi ezberdinekin akordioak lortzeko duen gaitasuna azpimarratu du Mikel Torresek

Mikel Torres destaca la capacidad del PSE-EE para llegar a acuerdos con partidos de distinto signo
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Bizkaiko sozialisten idazkari nagusiak igande honetan adierazi duenez, alderdi transbertsala izateak besteak (EAJ, EH Bildu, PP eta Podemos) gogaitzen ditu.

PSE EE Euskal Autonomia Erkidegoa Eusko Jaurlaritza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Jordi Pujol
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Astelehen honetan hasiko da Auzitegi Nazionalean Jordi Pujol Kataluniako presidente ohiaren aurkako epaiketa, ustez bere familia legez kanpo aberasteagatik

95 urteko presidente ohia ospitaleratuta egon da azaroaren erdialdetik joan den ostiralera arte, pneumoniak jota, eta epaiketa hasteko, bere osasun egoera dela eta epaiketara joan daitekeen eta Fiskaltzak berarentzat eskatzen duen 9 urteko kartzela-zigorrari aurre egiteko moduan legokeen ebatzi beharko da lehenbizi. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X