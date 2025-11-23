Fiscal general
Sánchez sigue creyendo inocente al fiscal general

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Fiskal nagusia errugabea dela uste du Sanchezek
author image

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este domingo que sigue creyendo en la inocencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y discrepa de la sentencia del Tribunal Supremo, pero considera que no tiene sentido hablar ahora de un posible indulto.

Gobierno de España Pedro Sánchez Tribunal Supremo Política

