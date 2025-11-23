Fiskal nagusia
Fiskal nagusia errugabea dela uste du Sanchezek

18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak esan du Alvaro Garcia Ortiz Estatuko fiskal nagusia errugabea dela sinesten jarraitzen duela. Gaineratu du ez datorrela bat Auzitegi Gorenaren epaiarekin, baina uste du ez duela zentzurik indultu bati buruz hitz egiteak.

Espainiako gobernua Pedro Sanchez Auzitegi Gorena Politika

