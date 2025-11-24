D’Anjou da por concluidas las negociaciones de los presupuestos sin llegar a acuerdos

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d´Anjou, ha comparecido ante los medios de comunicación para anunciar que dan por concluidas las negociaciones de los presupuestos del Gobierno Vasco del año que viene, sin llegar a consensos con ningún grupo parlamentario a excepción de PNV y PSE-EE.

El consejero ha lamentado que, tras dos encuentros con cada grupo parlamentario, han encontrado una falta de "voluntad real de acuerdo" por parte de los grupos de la oposición, aunque han coincidido en el "diagnóstico" sobre las prioridades de la sociedad. Asimismo, ha achacado querer "reducir la política a maniobras a corto plazo".

Esta comparecencia del consejero ha llegado una vez que tanto Sumar, como EH Bildu y PP hayan anunciado que presentarán enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos. A pesar de ello, la aprobación de las cuentas no está en peligro, debido a la mayoría absoluta que ostentan los dos socios de gobierno, PNV y PSE-EE, en el Parlamento vasco.

Según D'Anjou el objetivo de esta ronda de negociaciones ha sido "ensanchar la mayoría" porque entienden que "un mayor respaldo fortalece el proyecto común y aporta estabilidad a las instituciones". En este sentido, ha afirmado que han presentado su propuesta con una "voluntad de ahondar en una negociación honesta, sincera y constructiva".

Ha afirmado que el proyecto presentado forma unos presupuestos "sólidos, responsables y positivos para el país" y, pese a no haber alcanzado acuerdos adicionales, seguirán adelante con ellos porque se ha mostrado convencido de "su contribución al progreso y bienestar de la sociedad vasca".

No obstante, tras constatar la imposibilidad de llegar a acurdos, ha querido mostrar el "firme compromiso" del Gobierno Vasco de seguir dialogando a futuro "para llevar a cabo políticas que mejoren la vida de los vascos".