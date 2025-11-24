AURREKONTUAK
D'Anjouk amaitutzat eman ditu aurrekontuen gaineko negoziazioak, akordiorik lortu gabe

Sailburuak "benetako adostasunetara iristeko borondate falta" izan dela azpimarratu du, nahiz eta, kasu askotan, "diagnostikoak bat etorri" diren. Hala ere, "bizitza hobetuko duten politikak aurrera eramateko" hitz egiten jarraitzeko konpromisoa hartu du.

18:00 - 20:00

Noël d'Anjou, Ogasun eta Finantzetako sailburua.

EITB

Azken eguneratzea

Noël d'Anjou Ogasun eta Finantza sailburuak agerraldia egin du hedabideen aurrean, Eusko Jaurlaritzaren hurrengo urteko aurrekontuen negoziazioak amaitutzat ematen dituela adierazteko. EAJk eta PSE-EEk osatzen duten koalizio gobernuak ez du "akordio gehigarririk" lortu beste indar politikoekin. 

Sailburuak adierazi du talde parlamentario bakoitzarekin bi bilera egin ondoren ez dela izan "benetako adostasunetara iristeko borondaterik ez", nahiz eta "diagnostikoak, askotan, bat etorri". 

Sumarrek, EH Bilduk eta PPk aurrekontuen proiektuari osoko zuzenketa aurkeztuko diotela iragarri ondoren agertu da hedabideen aurrean d'Anjou sailburua. Hala ere, koalizio gobernuak ez du arazorik izango aurrekontuak onartzeko, Eusko Legebiltzarrean gehiengo osoa baitute EAJk eta PSE-EEk.

Sailburuaren hitzetan "akordio gehiagarriak" lortzeko helburuz egin dute negoziazaio-erronda, "babes gehiago izateak proiektua indartu eta erakundeei egonkortasuna ematen" diela sinetsita. "Eskua luzatu, elkarrizketa abiatu eta elkarguneak bilatu" dituztela azaldu du, baina adierazi du "politika ezin" dela "epe laburreko maniobretara mugatu".

Beraz, akordio gehigarririk lortu ez badute ere, aurrera jarraituko dutela jakinarazi du, "Euskadiren etorkizunarekiko" konpromisoari eusteko.

Negoziazioak amaitutzat jo baditu ere, Jaurlaritzak hitz egiten jarraitzeko asmoa duela zehaztu du, "bizitza hobetuko duten politikak aurrera eramateko".

